Boletim de rumores e trocas da NBA (11/12/2024)

Bem-vindo à edição de 11 de dezembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Hawks não tem interesse em troca de Larry Nance Jr.

Poucos jogadores foram tão incluídos em trocas nos últimos anos quanto Larry Nance Jr. Mas, por enquanto, o ala-pivô não precisa deixar as malas prontas no Atlanta Hawks. O interesse em sua aquisição até segue forte entre os rivais. No entanto, a equipe da Geórgia quer mantê-lo. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o time vem recusando propostas pelo atleta.

O jornalista apurou que, a princípio, os dirigentes da Geórgia nem consideram as ofertas pelo veterano. É a mesma postura que o Hawks adotou assim que o adquiriu, depois de uma troca com o New Orleans Pelicans na offseason. É esperado que outros times sigam de olho na situação do jogador. Em dez jogos nessa temporada, Nance tem médias de 8,4 pontos e 2,6 rebotes.

Times da NBA monitoram atual MVP da Liga Australiana

Bryce Cotton, depois de quase uma década, está diante da melhor chance de voltar ao basquete dos EUA. Afinal, o atual MVP da Liga Australiana estaria na mira de franquias da NBA mais uma vez. De acordo com Olgun Uluc, da ESPN, vários times monitoram a situação do armador no país da Oceania. Ele tem contrato, a princípio, até o fim da temporada pelo Perth Wildcats.

O atleta de 32 anos vive um momento iluminado no basquete australiano. Nos últimos três jogos, ele anotou 49,7 pontos enquanto acertou mais de 65% dos arremessos de quadra. Além disso, só errou dois de 38 lances livres cobrados no mesmo intervalo. O histórico de Cotton na NBA é bem limitado, pois foram só 23 jogos entre 2014 e 2016.

Nuggets oferece pivô em troca por possíveis reforços

Já não é segredo para ninguém nos bastidores que o Denver Nuggets está em busca de reforços, em particular, com um atleta. Zeke Nnaji, assim como na temporada passada, está disponível para trocas e pode deixar o time em breve. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o jovem pivô continua a ser oferecido para várias equipes da liga.

O problema do negócio para o Nuggets, antes de tudo, gira em torno do nível de reforço que o pivô pode render. Para começar, o jornalista crê que a franquia vai ter que incluir escolhas de draft para aumentar o valor das propostas. O contrato de Nnaji, além disso, é “modesto” em termos financeiros: tem US$32 milhões a receber até 2028.

Brandon Ingram deve cogitar contratos de curto prazo

A mudança de agentes de Brandon Ingram, como resultado, vai trazer alterações para a gestão da carreira do jogador. O ala caminha para uma agência livre difícil, mas ainda pode ser trocado pelo New Orleans Pelicans. As negociações entre as partes para uma extensão prévia não avançaram porque o atleta queria um contrato máximo. De acordo com Marc Stein, do Substack, a estratégia pode mudar nesse sentido.

“As opções de destinos no mercado, a princípio, devem ser poucas no ano que vem. Por isso, existe uma expectativa nos bastidores de que a abordagem mude sob o comando da Klutch. Espera-se que estejam abertos a um vínculo mais curto e, assim, consigam atingir o salário que Brandon gostaria na próxima temporada”, detalhou o experiente jornalista.

Ingram está afastado das quadras no momento por causa de uma lesão no tornozelo. O ala disputou 18 jogos da temporada do Pelicans, com médias de 22,2 pontos, 5,6 rebotes e 5,2 assistências.

Em transição

– O ala-armador Lester Quiñones, para começar, vai tentar reconquistar um espaço na NBA por meio da G League. O ex-atleta do Golden State Warriors está confirmado como novo reforço do Birmingham Squadron.

– Landry Shamet, enquanto isso, segue no radar do New York Knicks para a sequência da temporada. A franquia monitora a recuperação de uma lesão no ombro do veterano e, assim, deve contratá-lo quando estiver em condições de jogo.

– Por sua vez, o pivô Moses Brown não faz mais parte do elenco do Indiana Pacers. O time anunciou a dispensa do jogador, que chegou para suprir uma lacuna pontual na rotação de garrafão, depois de só nove partidas.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 11/12, você lembra de Isaiah Todd? Pois o ex-pivô do Washington Wizards vai para a Lituânia, reforçar o BC Siauliai até o fim dessa temporada.

