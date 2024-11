Houston Rockets sonha contratar Kevin Durant

O Houston Rockets ainda não desistiu de contratar Kevin Durant. A franquia mirou o astro do Phoenix Suns durante a offseason e até se movimentou para abrir espaço para a contratação. Porém, não conseguiu. O início na temporada 2024/25, ainda assim, reanimou a diretoria em buscar o camisa 35 no próximo verão.

De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o início deve desacelerar qualquer negócio. Com dez vitórias e quatro derrotas, a franquia vem mostrando ter um elenco equilibrado para os próximos anos da NBA. Entretanto, internamente, ainda é avaliado que é necessário uma superestrela para comandar o desejo pelo título.

“O Rockets deve esperar até a offseason antes de se desfazer de alguns jovens talentos. Isso deve ser uma estratégia para ter mais tempo para observar o alvo dos sonhos, Kevin Durant. Se ele pode ou não se tornar disponível para o futuro, independente de quão firme Phoenix continue com o desejo de manter o craque”, informou Stein.

Na última agência livre, o Houston Rockets se movimentou para conseguir Kevin Durant. Na ocasião, o time fez uma negociações por escolhas de Draft com o Brooklyn Nets. Desse modo, a equipe devolveu ao time de Nova York escolhas de 2025 e 2026. As picks faziam parte daquela troca de James Harden para Brooklyn, ainda em 2021.

Por outro lado, Houston recebeu escolhas que eram do Phoenix Suns (2027 e 2029) e uma swap. Recebendo escolhas que eram do time de Arizona, o Rockets interpretou que poderia facilitar a negociação devolvendo suas próprias picks. Elas fazem parte ainda de quando Durant foi para o Nets.

Na época, o Rockets acreditava que o Suns poderia se desfazer de Durant. Porém, imediatamente, as notícias descartaram qualquer saída. O jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, afirmou na ocasião que a chance de despedida do camisa 35 para o Texas era praticamente nula.

“É uma piada”, afirmou Gambadoro em suas redes sociais. “Não existem chances de isso acontecer, então é zero”.

Agora, o Rockets torce para mais uma temporada decepcionante do Suns. Desse modo, se o time do Arizona não conquistar seu objetivo, a expectativa é de que Durant fique disponível no mercado. Na atual temporada, a equipe ocupa a quinta posição do Oeste, com o astro tendo médias de 27.6 pontos, 6.6 rebotes e 3.4 assistências.

