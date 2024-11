NBA indica que Jayson Tatum “andou” em vitória do Celtics

De acordo com o relatório da NBA, o astro Jayson Tatum cometeu violação na cesta da vitória do Boston Celtics sobre o Toronto Raptors, no sábado. A liga indicou que Tatum andou quando arremessou de três para confirmar o triunfo por 126 a 123.

Jayson Tatum moveu o pé quando restavam 3.4 segundos para o fim, mas a arbitragem não viu o lance. No entanto, o relatório mostrou que houve uma outra marcação errada por parte dos árbitros. Davion Mitchell fez falta em Jaylen Brown com sete segundos para acabar, mas não houve marcação. Caso tivesse sido marcada, a infração custaria ao Raptors dois lances livres de Brown.

Ou seja, se houve erro para um, também aconteceu para o outro. A diferença, entretanto, é que Jayson Tatum fez a cesta que deu ao Celtics a décima primeira vitória na temporada 2024/25 da NBA. Brown, por outro lado, não teve a chance de arremessar do lance livre quando o jogo estava em 123 a 123.

Assim que Brown caiu, Jayson Tatum seguiu com a bola e seguiu o lance. A arbitragem da partida não viu nenhum erro nas duas jogadas e, assim, não marcou.

🔥JAYSON TATUM HITS THE GAME WINNING BUZZER BEATER 🔥 pic.twitter.com/GvTqgAgsUE — NBA TV (@NBATV) November 17, 2024 Publicidade

Após a partida, Jayson Tatum falou sobre mais uma vitória do Celtics na NBA.

“Eu errei tantos arremessos no segundo tempo, mas ali só tínhamos duas opções. Mas como Brown caiu, eu arremessei. Achei falta nele. Às vezes, não será como você espera. O Raptors não tinha nenhum superastro em quadra, mas tem um ótimo técnico e todos lutaram muito. Eles jogam de forma rápida, aceleram muito o jogo, mas o Celtics venceu”, disse Tatum.

“Basquete é um esporte de time. Então, nós não vencemos aquele título no último ano sem contar com cada um dos jogadores. Vamos tentar de novo, mas está mais difícil”, concluiu Jayson Tatum.

Apesar de a NBA entender como erro o lance de Tatum, o resultado segue o mesmo. De acordo com as regras da liga, não é possível alterar um placar. O mesmo aconteceu com o Milwaukee Bucks, por exemplo. Na derrota para o Charlotte Hornets, LaMelo Ball caiu sozinho no chão. No entanto, a arbitragem marcou falta de Giannis Antetokounmpo. Ball acertou os lances livres e o Hornets bateu o Milwaukee Bucks.

Agora, o Celtics enfrenta o Cleveland Cavaliers pela Copa da NBA na próxima terça-feira. Enquanto o Cavs é o primeiro no Leste com 15 vitórias sem derrotas, Boston soma 11 triunfos em 14 jogos. A partida vale, também, para a fase regular.

