“Celtics não precisa de Kristaps Porzingis”, crava Bulgarelli

O Boston Celtics aguarda o retorno de Kristaps Porzingis para ter time completo na temporada 2024/25, mas para jornalista Ricardo Bulgarelli, a franquia não precisa do letão para ser candidata ao título.

Durante seu podcast “As Jararacas”, com Rômulo Mendonça, Bulgarelli garantiu que Boston já foi competitiva sem Porzingis. “O time se manteve muito competitivo sem ele. Não foi a chegada dele que tornou eles campeões, e sim a de Jrue Holiday. Esse sim trouxe o DNA de campeão”.

“Porzingis é um bom jogador, mas o Celtics consegue se virar sem ele. Al Horford vai bem na posição. O trabalho que o Mazzulla tem feito também ajuda nisso. Em Boston, todo mundo chuta de três. O Porzingis é um pivô que chuta de três, mas ele é irregular. Pra mim, ele deveria jogar mais perto do garrafão”, continuou.

“O time não precisa da bola de três dele, já que todo mundo chuta com bom aproveitamento. Ele bem é ótimo, mas sem ele o time já se mostrou muito competitivo. Ele historicamente vive lesionado, e não tem a mesma movimentação com bola do resto da equipe”, concluiu.

Seu companheiro de bancada, Rômulo Mendonça, discordou, entretanto. “Boston sabe muito bem jogar sem ele, mas não acho que não precise. A performance dele no jogo 1 do ano passado foi espetacular. O Celtics faz o que é preciso pra se manter sem ele, mas não significa que não precise dele”.

No Celtics desde a temporada passada, Porzingis tem tido problemas com lesões. Na última campanha, ele teve médias de 20.1 pontos e 7.2 rebotes por jogo, arremessando 37.5% da linha de três. No entanto, na reta final da temporada, se contundiu e desfalcou o time no caminho até às finais. Quando retornou, contudo, teve uma boa performance.

Para a temporada 24/25, mesmo com a opinião de Bulgarelli sobre a falta de necessidade, o Celtics espera o retorno de Kristaps Porzingis. Afinal, o pivô titular teve boas performances quando saudável. Além disso, o All-Star é um dos maiores salários do time, ganhando quase US$30 milhões por ano.

O Boston Celtics segue dominante na atual temporada. Isso porque são dez vitórias em 13 jogos disputados, ocupando a segunda colocação da Conferência Leste.

