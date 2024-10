Celtics planeja retorno de Kristaps Porzingis à NBA

O astro Kristaps Porzingis está próximo de um retorno ao Boston Celtics na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o pivô apareceu durante a semana realizando um aquecimento pré-jogo. Embora ele não tenha realizado contato físico, o trabalho com a bola é um indicativo de que pode retornar já em dezembro.

Kristaps Porzingis sofreu a rara lesão no jogo 2 das finais da NBA pelo Celtics. Com isso, ele ainda perdeu os Jogos 3 e 4 contra o Dallas Mavericks. No entanto, no duelo que garantiu o título, o pivô jogou por 16 minutos e ajudou na vitória decisiva. Mas o esforço foi contra recomendações da equipe médica do Celtics e agravou a contusão.

Assim, ele precisou passar por cirurgia na patela logo após o título. Por ser uma rara lesão, havia projeção de uma lenta recuperação para o pivô rumo à temporada 2024/25. No entanto, em aparição no Media Day dos celtas, o astro mostrou grande progresso e projetou seu retorno.

“Eu tenho feito bastante coisa, estou indo muito bem. Estou ansioso para continuar progredindo neste ritmo e, com sorte, estar de volta com os caras o mais rápido possível”, afirmou o letão em sua primeira entrevista na pré-temporada.

O progresso após a cirurgia começou ainda no mês de setembro. Antes da pré-temporada, Porzingis afirmou que realizou trabalhos de corrida, com e sem a bola. “Obviamente, estou caminhando sem mancar. Também estou correndo, estou na quadra, arremessando normalmente. Consigo fazer muitas coisas, honestamente. Já tive um pouco de contato leve e me senti muito bem depois”.

Por fim, além de otimista, o pivô letão também está ansioso para estrear na temporada do Celtics. Na última campanha, ele conseguiu ser campeão da NBA pela primeira vez na sua carreira e não quer parar por aí. Dessa forma, ele anseia pelo retorno para poder colaborar com seu desempenho na busca pelo bicampeonato em Boston.

“Ainda estou extremamente faminto e ainda sinto que tenho algo a provar. Quero me manter saudável durante a próxima corrida aos playoffs que vamos ter. Então, ainda tenho muitas coisas para provar aos meus próprios olhos”, completou Porzingis.

Ainda sem o jogador, o Celtics tem utilizado Al Horford como pivô titular. Em cinco partidas, a franquia comandada por Joe Mazulla conquistou quatro vitórias e sofreu a primeira derrotas para o Indiana Pacers na quarta-feira (30). Desse modo, ocupa a segunda posição da Conferência Leste.

