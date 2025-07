Reforço do Knicks, Guerschon Yabusele revela proposta do 76ers

O New York Knicks tirou Guerschon Yabusele do Philadelphia 76ers na NBA. Durante a agência livre, o time do astro Jalen Brunson assinou com o francês por quase US$ 12 milhões durante dois anos. Desse modo, adicionou mais uma opção para o garrafão, enquanto desfalcou o elenco de um rival do Leste em 2025/26.

Yabusele ganhou o acordo com o Knicks após o melhor ano dele na NBA. Depois de cinco anos longe da liga, o francês voltou e esteve em 70 partidas do 76ers, sendo 43 como titular. Assim, registrou médias de 11 pontos, 5.6 rebotes e 2.1 assistência, além de 38% dos três pontos em 27.1 minutos por duelo.

O pivô, desta forma, foi um dos poucos destaques do Sixers na temporada. Enquanto a franquia sofreu com lesões, Guerschon Yabusele mostrou que é um pivô sólido e capaz de se manter na NBA, mesmo após anos fora. Com isso, um dos rumores era de que o 76ers faria um esforço para mantê-lo no elenco.

No entanto, não foi essa a decisão da equipe. De acordo com Yabusele, o 76ers até realizou uma oferta de extensão durante a agência livre. Porém, o pivô considerou o valor muito baixo, após um bom ano na NBA.

“O 76ers quase não chegou a fazer uma oferta de verdade”, disse Yabusele ao Sk Week TV. “A diretoria até fez uma proposta, mas foi muito, muito baixa, sendo bem honesto. Então, me senti: ‘Meu Deus, parece que o time não quer mesmo que eu fique por mais um ano'”.

A falta de ação do 76ers foi uma decepção para Yabusele. Isso porque o pivô tinha como desejo seguir na Philadelphia. Após cinco anos longe da NBA, afinal, foi o time aquele quem apostou no francês para que ele tivesse mais uma chance na liga. Desse modo, havia o desejo de provar que merecia a aposta feita pela diretoria.

“Sair do Philadelphia 76ers não era um grande objetivo”, afirmou Yabusele. Eu pensava comigo mesmo: ‘Poderia ter voltando’. Até porque não tive nenhum problema por lá”.

Por fim, mais do que a oferta ruim, o elenco do Knicks também pesou para Guerschon Yabusele deixar o 76ers. Enquanto na Philadelphia ele seguiria cercado de incertezas e sem chances de disputar o título, em New York o pivô será colega de time de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges.

“O Knicks veio com uma boa oferta, mas também sinto que o time e tudo que tinha a oferecer fizeram dessa uma boa escolha”, finalizou Yabusele.

