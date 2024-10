Boston Celtics pode tentar contratação de veterano do Miami Heat

Na semana passada, o portal Bleacher Report publicou a matéria intitulada propondo trocas para cada time da NBA. Em relação ao Boston Celtics, a indicação de um bom reforço foi de Kevin Love, do Miami Heat. De acordo com o site, ala-pivô de 36 anos pode ficar disponível no mercado caso o time da Flórida tenha uma temporada ruim.

“No caso deste time, não há a necessidade de se fazer mudanças”, escreveu o analista Andy Bailey. “Fazer com que o time tenha 11 jogadores capazes de jogar na rotação ao invés dos dez atuais talvez seja a única movimentação realista que possam fazer”.

“Se o Heat tiver um início de temporada lento e decidir trocar Jimmy Butler (que não assinou uma extensão de contrato na offseason), é capaz deles se desfazerem de seus veteranos. Kevin Love é um jogador que espaça a quadra e tem experiência de campeão. Desse modo, iria encaixar na cultura de Boston e no sistema tático que é baseado em um alto volume de arremessos do perímetro”.

Publicidade

O portal justifica que a aquisição de Love irá depender de como o Boston Celtics e, em especial, o Miami Heat se saíram até a trade deadline. Butler tem uma opção de jogador de US$52.4 milhões para a próxima temporada, mas é incerto se aceitará. Segundo o jornal Miami Herald, a expectativa é que o ala recuse as ofertas de extensão e a opção para se tornar agente livre em 2025.

Leia mais sobre o Boston Celtics!

Então, há a possibilidade de a franquia passar por uma reconstrução e focar em seus jovens jogadores. Se isso acontecer, os veteranos, como Love, poderão ficar livres no mercado.

Publicidade

Em sua 16ª temporada na NBA, o ala-pivô ainda é um jogador de rotação confiável. Na última temporada, anotou 8.8 pontos, 6.1 rebotes e 2.1 assistências em 16.8 minutos ao longo de 55 partidas. Ele, que havia tido apenas 29.7% de aproveitamento do perímetro em 2022/23, voltou a ser eficaz e registrou 34.4% de aproveitamento em 4.4 tentativas de longa distância por jogo. Além disso, teve 44% de eficiência nos arremessos de quadra.

Ao todo, Love tem média de 16.5 pontos e 10,1 rebotes em 929 jogos na NBA. O cinco vezes All-Star já foi para quatro Finais, sendo campeão com o Cleveland Cavaliers em 2016.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Portanto ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA