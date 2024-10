Josh Hart reage à derrota para Celtics: “NBA precisa fazer teste de drogas”

Josh Hart teve uma reação curiosa após a derrota para o Boston Celtics na estreia da temporada 2024/25 da NBA. O time adversário bateu o New York Knicks por 132 a 109, com um domínio dos titulares e 29 cestas do perímetro – um recorde na história da liga. O ala do time novaiorquino, assim, propôs um teste de drogas nos jogadores celtas.

“A NBA precisa fazer um teste antidoping nesses caras do Celtics”, brincou Josh Hart. “Nunca vi nada parecido antes”, acrescentou.

A estreia do atual campeão foi certamente espetacular. O Celtics, afinal, atropelou um dos candidatos ao título no Leste. Além disso, igualou o recorde da NBA ao converter 29 cestas de três. A equipe, inclusive, teve a chance de quebrar a marca, que pertence ao Milwaukee Bucks, mas errou as últimas 13 tentativas.

Jayson Tatum foi o principal nome da vitória. Em 30 minutos, ele marcou 37 pontos e acertou 14 de 18 arremessos, sendo oito de 11 de três. Além disso, seis jogadores marcaram pelo menos dez pontos, sendo que sete atletas diferentes converteram pelo menos uma cesta do perímetro.

O Knicks, em contrapartida, não conseguir ser páreo em nenhum momento ao adversário. Os estreantes Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges, no entanto, tiveram uma partida decepcionante. O ex-Minnesota Timberwolves marcou somente 12 pontos, enquanto o ex-Brooklyn Nets terminou com 16 pontos e uma dificuldade considerável nos arremessos.

Bridges, além disso, foi o principal marcador de Tatum. Apesar de seu talento na defesa, o reforço do Knicks não conseguiu parar o adversário. Então, ao fim da partida, reconheceu as dificuldades em sua estreia pela equipe de Nova Iorque.

“Definitivamente eu poderia ter feito melhor. Acho que minha performance no lado defensivo não foi boa para mim, nem para o nosso time. Pessoalmente, acho que poderia ter sido melhor, especialmente [contra] um cara que estava pegando o ritmo nas bolas de três. Deveria ter pressionado Tatum muito mais”, afirmou.

Hart, por sua vez, minimizou a atuação ruim do novo companheiro. Segundo ele, Bridges é um dos nomes que mais tem se esforçado para a o início da temporada e dará a volta por cima. “Não nos importamos com isso. Ele trabalha duro todos os dias e vai ficar bem”.

“Essa conversa em torno disso é estúpida e há estupidez nisso porque, no fim das contas, ele tem sido quase um arremessador de 40% nas bolas de três. A conversa em torno disso é estúpida e não vamos realmente dar atenção a isso”, completou.

