Por economia, Boston Celtics dispensa Lonnie Walker

Lonnie Walker não faz mais parte do elenco do Boston Celtics. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, a equipe de Massachusetts dispensou o ala-armador. No entanto, existem dois motivos para o time abrir mão do cestinha.

Primeiro, o Celtics quis manter a sua décima quinta vaga no elenco principal aberta. Ou seja, em qualquer outro momento da temporada 2024/25 da NBA, a direção pode assinar com outro atleta. Mas ainda tem o fator econômico. Caso Boston ficasse com Walker, seria necessário pagar mais de US$10 milhões por conta de taxas da liga.

Portanto, Lonnie Walker, por mais que pudesse ser uma boa opção saindo do banco de reservas do Boston Celtics, está livre no mercado. Ele ainda pode assinar com a equipe de Boston na G League, mas existe a chance de outro time fechar com ele pelo valor mínimo.

Publicidade

Na última temporada, Walker estava no Brooklyn Nets. Em 58 jogos, ele registrou média de 9.7 pontos em 17.4 minutos por noite. Apenas como parâmetro, o atleta teria feito cerca de 20 pontos por 36 minutos, o que seria seu melhor índice da carreira. Além disso, acertou 38.4% do perímetro.

Aos 25 anos, o jogador está na NBA desde 2018/19, quando estreou pelo San Antonio Spurs. Depois, em 2022/23 foi para o Los Angeles Lakers, antes de atuar pelo Nets em 2023/24. No total, Walker já recebeu US$20.9 milhões em salários.

Leia mais

A decisão do Boston Celtics não chega a ser uma surpresa, mas havia a chance de a equipe não ficar com Jaden Springer, que tem contrato expirante de US$4 milhões. Então, com as movimentações, o time possui 14 jogadores sob acordo regular, além de três two-way. Anton Watson, JD Davison e Drew Peterson ocupam tais vagas.

Publicidade

Décima oitava escolha do Draft de 2018, Lonnie Walker pode ser uma peça interessante no mercado por conta da capacidade de arremessar de longa distância. Em 322 jogos (88 como titular), ele contabiliza três temporadas com aproveitamento superior a 38%.

Pelo Celtics, Walker fez cinco jogos na pré-temporada, sendo três deles por 25 minutos ou mais. Nas três partidas, ele fez média de 13.7 pontos, 4.3 assistências e converteu, mas teve aproveitamento ruim de três (26.3%, apenas nos embates com mais tempo de quadra).

Publicidade

Caso Walker opte por aceitar acordo com o Maine Celtics, da G League, vai receber um bônus de US$77 mil.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA