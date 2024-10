“Jayson Tatum é um jogador TOP 2 da NBA hoje”, polemiza ex-armador

Durante o programa Run It Back, Lou Williams disse acreditar que Jayson Tatum é um jogador Top 2 da NBA atualmente. De acordo com o ex-armador, ele está na mesma “prateleira” que Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. No entanto, ele também afirma que tem um papel diferente em relação à esses outros astros.

“Eu ainda acho que Jayson Tatum é um dos dois melhores jogadores da NBA”, disse Williams. “É claro que isso pode mudar ao longo da temporada por conta de saúde. Isso vai ser um dos pontos que irá determinar como essa temporada vai acontecer. Mas ainda acho que ele está ao lado do Luka. Ele está na mesma prateleira que Shai e Jokic. Esses são os melhores quatro jogadores”.

Tatum é um jogador de calibre All-NBA desde sua terceira temporada na NBA. Ele um dos alas mais versáteis da NBA, com 37.5% de aproveitamento do perímetro com 6.7 arremessos tentados por jogo em sua carreira. Desse modo, se tornou o rosto do Boston Celtics.

No entanto, Williams enfatiza que há uma diferença de papel em relação à Tatum com Jokic, Doncic e Shai. O celta sempre participou de supertimes, então possui menos protagonismo. Apesar de ser o líder do Celtics, é menos essencial para a equipe do que esses três outros jogadores para seus times.

Team USA desrespeitou Jayson Tatum

DeMarcus Cousins foi o convidado deste último episódio do programa Run It Back. Durante a entrevista, foi perguntado sobre como vê Jayson Tatum ter sido deixado no banco de reservas nas Olimpíadas de Paris após ser campeão da NBA. O pivô, que foi campeão olímpico em 2016, afirma que entende a frustração do astro celta, mas ele precisa entender que há uma hierarquia.

“Na perspectiva dele, acho que sim”, respondeu quando perguntado se Tatum foi desrespeitado. “Mas quando se trata do Team USA, você tem que esperar sua vez. Um dia um jovem astro também ficará no banco para Tatum jogar”.

Para Lou Williams, Cousins está certo sobre precisar esperar sua vez na seleção americana. No entanto, continua achando que foi desrespeitoso.

“Sim, você precisa ter paciência nesse processo”, disse Williams. “Mas ele foi o único jogador do primeiro All-NBA da última temporada nesse Team USA. Então eu não entendo como você não consegue encontrar minutos para o dar”.

