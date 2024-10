Para ex-jogador, Jayson Tatum nunca será o principal astro da NBA

É inegável que Jayson Tatum é um jogador de elite na NBA. Isso porque o astro coleciona grandes momentos em sua carreira e foi um dos responsáveis para o título do Boston Celtics em 2024. No entanto, é fato também que ele não recebe o mesmo reconhecimento de outros craques da liga, como Joel Embiid, Luka Doncic e Nikola Jokic.

Em um episódio recente do seu podcast, o ex-jogador, Gilbert Arenas, comentou a situação de Tatum. Segundo ele, o astro do Celtics jamais vai alcançar o status de superestrela na liga e nunca poderá se tornar o “rosto” da NBA.

“Se a NBA quisesse isso, simplesmente teriam dado prêmios a ele. Se você observar os votos de algumas pessoas, elas estavam criticando Tatum”, explicou o ex-jogador.

Arenas ainda relembrou a disputa entre Nikola Jokic e Joel Embiid para reforçar sua defesa. Na temporada 2022/23, afinal, a disputa entre os dois MVPs foi intensa. Alguns, apontavam que o sérvio era o melhor da liga. Outros, indicavam o craque do Philadelphia 76ers. Mas, segundo o ex-jogador, o camaronês só entrou no embate por influência da própria NBA.

“Quando Jokic estava ganhando o MVP e eles queriam que Embiid ganhasse, como isso sonhava? Era como se ele fosse o melhor jogador de todos os tempos. Quando a NBA quer que você ganhe um prêmio, não há engano. Eles não escreveram Jayson Tatum como o principal astro da NBA”, afirmou o ex-jogador.

A mídia certamente tem influência nas conquistas individuais dos jogadores. Mesmo com grande talento, por exemplo, Tatum ficou para trás na disputa para principal jogador jovem da NBA. Em contrapartida, outros nomes cresceram na disputa, como Doncic e até Shai Gilgeous-Alexander.

Como comparativo, na temporada passada, Tatum teve médias de 26.9 pontos, 8.1 rebotes e 4.9 assistências, além de 47.1% de aproveitamento nos arremessos. Desse modo, ele foi o principal nome da melhor campanha de toda a NBA, o Boston Cetlics. Porém, ele terminou somente em sexto na votação para MVP. Gilgeous-Alexander, por sua vez, foi o segundo.

Na pós-temporada, Tatum também foi ignorado nos prêmios. Mesmo sendo o principal destaque ofensivo, ele viu seu companheiro Jaylen Brown levar os prêmios de MVP das finais do Leste e MVP das finais contra o Dallas Mavericks. O astro, no entanto, sempre tentou minimizar a ausência das conquistas individuais.

Ainda assim, Tatum coleciona uma grande carreira na liga. Em sete temporadas, ele é cinco vezes all-star e quatro vezes membro de times ideais. Além disso, é o craque do atual campeão da NBA.

