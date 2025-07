Cooper Flagg está fora da Summer League

A Summer League da NBA teve uma despedida precoce de um dos nomes mais esperados do evento: Cooper Flagg. De acordo com Marc Stein, do site Substack, 0 Dallas Mavericks decidiu tirar o ala do torneio em Las Vegas. Desse modo, a franquia deve direcionar o foco à preparação do jovem para a temporada 2025/26.

Continua após a publicidade

A decisão veio logo após a grande atuação do calouro no duelo contra o San Antonio Spurs na Summer League. Diante do rival Dylan Harper, segunda escolha do Draft, Flagg marcou 31 pontos dos 69 pontos do Mavs e foi o principal nome do time texano. O desempenho foi bem diferente da estreia, quando anotou só dez pontos contra o Los Angeles Lakers, com cinco acertos em 21 tentativas, apesar de ter sido ótimo na defesa.

No duelo contra o Spurs, porém, Cooper Flagg foi bem mais eficiente. Acertou dez dos 21 arremessos que tentou e mostrou mais agressividade, em especial ao forçar faltas e ir para a linha do lance livre. Apesar disso, Dallas perdeu por 76 a 69.

Continua após a publicidade

Ao comentar as atuações na Summer League, Flagg reforçou que ainda está se adaptando. Isso porque o Mavericks quer que o jovem se adapte à função de armador. Ou seja, uma posição diferente da que ele desempenhou durante a carreira no ensino médio e em Duke.

“É um novo ambiente, um novo cenário. A equipe quer me ver sendo agressivo”, disse Cooper Flagg após o jogo contra o Spurs. “Acho que fiz isso melhor hoje. Ainda errei vários lances livres. Sei que minha mãe provavelmente não ficou muito feliz com isso”.

Continua após a publicidade

Leia mais!

A postura de Cooper Flagg nos dois jogos de Summer League foi elogiada por Josh Brodhamer. O técnico do Mavericks na competição elogiou a leitura de jogo do novato de 2,06 metros. Mesmo sem costume na função de armador, ele cometeu apenas três erros no torneio de verão. Assim, indicando que tem potencial para ser o armador durante a ausência de Kyrie Irving.

“Eu diria que ele foi muito bem. Em especial, considerando a pressão na bola e o espaçamento da Summer League”, disse Broghamer. “Nós não conseguimos converter os arremessos nesses dois jogos, mas isso fez com que os adversários fossem mais agressivos contra ele. Então, ele lidou com isso muito bem”.

Continua após a publicidade

Por fim, com Flagg fora da Summer League, o Mavs deve dar início à preparação dele rumo a 2025/26. De acordo com Jason Kidd, o novato deve ser testado ali, enquanto avalia opções com D’Angelo Russell. Portanto, a pré-temporada deve focar em testes do camisa 32 na posição.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA