“Com Donovan Mitchell no lugar de Jayson Tatum, Celtics seria campeão”, aposta comentarista

Donovan Mitchell e Jayson Tatum são os grandes talentos da classe de 2017 da NBA. Juntos, eles somam dez seleções para o All-Star Game e cinco times ideais. No entanto, é inegável que o astro do Boston Celtics é o que atingiu o maior sucesso nos últimos sete anos de carreira. Isso porque ele conduziu sua franquia ao título na última temporada, enquanto o jogador do Cleveland Cavaliers jamais se aproximou das finais.

O ex-jogador Richard Jefferson, no entanto, tem uma opinião polêmica sobre ambos. Segundo ele, que atualmente é comentarista da ESPN, Donovan Mitchell teria o mesmo sucesso se jogasse no Boston Celtics em vez de Jayson Tatum. A diferença entre ambos, portanto, é por conta dos times que cada um deles jogou na NBA.

“Se você tirar Tatum do Celtics e colocar Mitchell, o time ainda venceria o título. Além disso, ele ainda teria uma média de 25 pontos por jogo”, polemizou Jefferson.

A opinião do ex-atleta, claro, gerou um debate nas redes sociais. Os fãs do Celtics, afinal, consideraram a comparação uma crítica a Tatum. Em um comparativo entre o jogo de ambos, por exemplo, somente as médias de pontuação se assemelham. O craque celta tem 23.1 pontos de média na carreira, contra 24.8 de Mitchell.

Por outro lado, Tatum é um grande reboteiro para sua posição (8.1 na última temporada), enquanto Mitchell não tem o atributo como qualidade (5.1). Além disso, o jogador de Boston é considerado um bom defensor graças às suas características físicas. O astro do Cavs, por sua vez, não é conhecido como um grande marcador.

Jefferson, no entanto, resolveu se explicar após a controvérsia que gerou entre os fãs do Celtics. Segundo ele, a hipótese se passa pela qualidade do elenco de Boston. Tatum, afinal, esteve acompanhado por Derrick White, Jrue Holiday, Jaylen Brown e Kristaps Porzingis no título. A entrada de Mitchell, portanto, somente representaria uma mudança no ‘principal jogador’, uma vez que ele seria capaz de manter a capacidade ofensiva do camisa 0.

“Isso não é uma crítica ao JT. Eu acredito que existem cinco ou seis jogadores no nível dele. Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell e Luka Doncic. Acredito que se você colocasse esses jogadores no Celtics, eles ainda seriam dominantes. Donovan está nesse nível e o Celtics é muito forte”, justificou.

