Técnico do Celtics agradece por Jayson Tatum ter poucos minutos nas Olimpíadas

Os poucos minutos de Jayson Tatum nas Olimpíadas ganharam grande repercussão ao longo da offseason da NBA, e deixaram o técnico do Boston Celtics feliz. Isso porque, para Joe Mazzula, a polêmica e as dúvidas que ainda são levantadas sobre o astro, podem ser muito motivadoras para um ano de defesa de título da franquia.

Em entrevista recente para o portal Boston.com, o ala admitiu que toda a questão só lhe deu mais motivação para a temporada 2024/25, e ressaltou o “agradecimento” do treinador.

“Acho que a palavra que pode resumir o meu sentimento sobre isso é motivação. Estando lá em Paris foi muito difícil, mas agora isso me motiva de certa forma. Conversei muito sobre isso com Joe Mazzula, e ele ficou feliz. Acho que ele é a pessoa que mais agradeceu ao fato de eu não ter vencido o MVP das finais e nem jogado regularmente nas Olimpíadas. Então, é estranho, mas você conhece Joe. Nós sabemos que faz sentido”, brincou o craque.

O ala só jogou mais minutos do que Tyrese Haliburton durante o torneio em Paris com a seleção dos EUA. Além disso, Steve Kerr não o colocou em quadra por dois dos cinco jogos da competição. Antes disso, ele perdeu as eleições de MVP das finais da Conferência Leste e das finais da NBA para o companheiro Jaylen Brown que, por sua vez, sequer foi convocado para o time americano em Paris.

Apesar da felicidade do técnico do Celtics, Jayson Tatum garante que depois de tudo, só enxerga o lado bom da situação. Mas novamente ressaltou as dificuldades que os poucos minutos pelos EUA lhe fizeram passar.

“Não vou dar créditos a ninguém por estar entrando motivado em 2024/25. O que posso dizer é que foi uma circunstancia única, daquelas que eu nunca tinha passado na carreira. Mas tudo acontece por um motivo. Eu estava saindo de um título de NBA, do contrato mais caro da história, de ser a capa do NBA 2K, e isso aconteceu. Então, seja qual for o motivo, que eu ainda não descobri, vou tentar tirar o lado bom disso e me concentrar para a temporada”, garantiu.

E a maneira de superar a história e todos os problemas, sob seu ponto de vista, é vencer um novo título pelo Celtics e repetir os feitos de 2023/24.

“O ano passado foi incrível, e estamos tentando repetir isso. Somos e fomos uma equipe incrível, que fez história. Sei que havia um alvo nas nossas costas. Acho que nada muda nesse aspecto, porque agora somos os campeões. Mas parece diferente, estar nesse patamar de campeão e tudo mais. Não que eu esteja relaxado, estamos tentando alcançar mais grandeza. Então, nunca se tratou de vencer apenas um título. Queremos mais”, prometeu Tatum.

O atual campeão da NBA jogará pela primeira vez na pré-temporada no dia 4 de outubro, contra o Denver Nuggets em Abu Dhabi. Por fim, a equipe abre a temporada regular contra o New York Knicks em 22 de outubro, quando recebe os anéis de campeão.

