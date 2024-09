NBA de volta: Celtics e Nuggets serão primeiros times nos treinos de pré-temporada

Boston Celtics e Denver Nuggets são os primeiros times a começar os treinos oficiais de pré-temporada da NBA para a campanha de 2024/25. Os últimos dois campeões da liga estão de viagem marcada para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Lá, os times vão abrir a série de amistosos. Os treinos das duas equipes começarão ainda nesta semana.

Celtics e Nuggets farão dois confrontos entre si na viagem. NBA Abu Dhabi Games acontecem há três anos, antes de cada temporada começar. Os EAU vão receber os últimos dois campeões da liga, com uma infinidade de astros, como, por exemplo, Nikola Jokic, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jamal Murray, entre outros.

Os duelos serão disputados em 4 e 6 de outubro. Enquanto isso, as demais franquias da liga começam na próxima semana, já que não precisarão viajar tão longe. Porém, os compromissos de pré-temporada para muitos times também devem começar em 4 de outubro.

A data terá outros dois jogos nos EUA. O Los Angeles Lakers enfrentará o Minnesota Timberwolves, em confronto que se repetirá no primeiro dia da campanha. Além disso, o Utah Jazz fará um amistoso internacional contra o New Zealand Breakers, da Nova Zelândia.

Mas Boston e Denver não farão amistosos apenas em Abu Dhabi. Afinal, ambas as equipes retornarão aos EUA e voltarão à ação no dia 13/10. O Celtics enfrentará o Toronto Raptors, enquanto o Nuggets jogará contra o Phoenix Suns.

Por fim, Boston ainda enfrenta Toronto novamente em 15/10, seu último compromisso de pré-temporada. Denver, por outro lado, ainda jogará mais duas vezes. Também em 15/10, um duelo com o Oklahoma City Thunder, e depois em 18/10, o último duelo contra o Minnesota Timberwolves.

De qualquer forma, em breve todos os times da NBA estarão treinando e jogando os amistosos de pré-temporada além de Nuggets e Celtics. Uma grande notícia, afinal, este é sempre um grande marco para o retorno da liga, que acontece ainda em outubro no dia 22.

Como já dito, essa será a terceira viagem da liga para Abu Dhabi. Em 2022, Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks foram os escolhidos para abrir os trabalhos da pré-temporada por lá. No ano passado, Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves fizeram o mesmo.

Será a primeira amostra de um Nuggets com mudanças, com a chegada de Russell Westbrook e Dario Saric, além da saída de Kentavious Caldwell-Pope.

Por outro lado, Boston jogará pela primeira vez após o título dominante em 2023/24. A grande atração deve ser a estreia do calouro Baylor Scheiermann.

