“Boston Celtics venceu título mais fácil da história da NBA”, dispara Shaq

O Boston Celtics conquistou o seu 18° título da NBA na última temporada, mas para muita gente, o time teve um “caminho mais fácil”. Em seu podcast, Shaquille O’Neal falou sobre o assunto, enquanto apontou dificuldades para vencer novamente em 2024/25. De acordo com O’Neal, o Celtics pode não ter a mesma facilidade que teve na última campanha.

“Todos sabemos que o Boston Celtics venceu o título da NBA mais fácil de todos os tempos”, disse Shaq. “Mas o time pode voltar a vencer?”, questionou.

De fato, o Celtics não teve um caminho tão difícil assim. Após dominar a temporada regular, o time de Massachusetts chegou aos playoffs como favorito. No entanto, houve uma série de jogadores rivais que se machucaram. Na primeira rodada, por exemplo, Jimmy Butler foi desfalque no Miami Heat. E justamente a equipe que eliminou Boston no ano anterior.

Então, na próxima fase, o time enfrentou o Cleveland Cavaliers. Mas o Cavs também perdeu jogadores importantes na série. Jarrett Allen e Donovan Mitchell perderam jogos. Assim, o Celtics superou Cleveland após cinco partidas.

Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo se machucou e o Milwaukee Bucks caiu na primeira rodada para o Indiana Pacers. E o mesmo Pacers superou o New York Knicks na semifinal de Conferência após lesões de Julius Randle e OG Anunoby. Até Jalen Brunson se machucou na partida que definiu a série.

Então, o Pacers encarou o Celtics na final do Leste. E, de novo, um jogador de destaque adversário se machucou. E não foi qualquer um. Era Tyrese Haliburton, o armador com mais assistências na última temporada.

Ou seja, o Celtics chegou às finais da NBA sem grandes dificuldades. E até na decisão a situação foi mais tranquila. Isso porque Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, melhores times na fase regular caíram durante os playoffs. Por fim, a equipe enfrentou o Dallas Mavericks.

De acordo com Shaq, o Boston Celtics não terá as mesmas facilidades na próxima temporada. Ele indicou que os principais adversários estão ainda mais fortes, enquanto o Celtics conseguiu manter praticamente todo o elenco. Apenas Svi Mykhailiuk e Oshea Brissett não seguiram.

Enquanto o primeiro fechou com o Utah Jazz, Brissett tinha opção de ficar. No entanto, ele preferiu testar o mercado. Até o momento, o ala está sem time.

