Tensão entre donos fazem Boston Celtics ser colocado à venda na NBA

Após o título da NBA em 2024, o Boston Celtics foi colocado à venda por seus proprietários. A decisão, no entanto, surpreendeu a todos. Afinal, por que vender um time logo após a 18ª conquista de sua história? Até então, uma resposta para isso não havia sido dada, mas o jornalista Josh Kosman, do The New York Post, que revelou que uma tensão entre os atuais acionistas, foi a razão.

Segundo o jornalista, Irving Grosbeck, pai de Wyc Grousbeck e principal acionista do time, não estaria satisfeito com os gastos atuais da franquia. O Celtics, afinal, assinou recentemente as extensões de Jaylen Brown e Jayson Tatum, por US$285 milhões e US$315 milhões, respectivamente. Além disso, os titulares Kristaps Porzingis, Jrue Holiday e Derrick White somam mais US$320 milhões de acordo.

Os altos contratos seriam estimulados por Wyc Grousbeck, que detém uma participação minoritária da equipe. Seu pai, no entanto, não estaria mais disposto a assinar os cheques. “Wyc diz que gastaremos o que for preciso, mas o pai não gostava de perder dinheiro”, revelou uma fonte ao New York Post.

Com a escolha do pai, o grupo liderado pelos Grousbeck e Steve Pagliuca deve encerrar o controle pelo time. Juntos, eles compraram a franquia em 2002 por US$360 milhões. Desde então, viram a equipe conquista o título em 2008, com Paul Pierce, Kevin Garnett e Ray Allen, além do campeonato recente.

Venda

A intenção de venda do Boston Celtics na NBA foi anunciada em 1º de julho. Em comunicado, os donos anunciaram que o processo de venda deve começar até 2025. A partir daí, diferentes interessados devem surgir. Com isso, o atual proprietário pretende concluir seu mandato ao fim de 2028.

Com o anúncio da tentativa de venda, o Celtics terá uma nova administração em alguns anos na NBA. A equipe é, acima de tudo, muito bem-sucedida desde que o grupo liderado por Grousbeck, Boston Basketball Partners, comprou a franquia.

Apesar da distância entre os títulos, Boston só ficou fora de um playoff desde que foi campeão em 2008. Mesmo com o fim da era Kevin Garnett e Paul Pierce, e as transições entre Isaiah Thomas, Jayson Tatum e Jaylen Brown, a equipe só se ausentou da fase final em 2014. Ou seja, um dos times mais consistentes da liga nos últimos anos.

Preço

Diferente de como foi em 2002, o Celtics deve custar um valor bilionário para os novos proprietários. De acordo com a revista Forbes, afinal, o time é avaliado em US$4.7 bilhões. No entanto, segundo o jornalista Bill Simmons, do The Ringer, a NBA estipulou que a venda aconteça por pelo menos US$6 bilhões. Assim, se o negócio de fato acontecer, será a maior venda da história de uma equipe, superando a aquisição do Phoenix Suns por Mat Ishbia em 2023 (US$4 bilhões).

“A NBA quer os US$6 bilhões porque pensa nesse valor para os times de expansão em Seattle e Vegas”, explicou Simmons. “A ideia da liga é obter o valor em cada uma das duas franquias de expansão. O que significaria um cheque de US$400 milhões para cada proprietário da NBA. Por isso, estabeleceu um preço com este time do Celtics.”

Para coordenar o processo, o Celtics contratou a BDT & MSD Partners e J.P. Morgan. Até o momento, nenhum nome surgiu oficialmente. Ainda assim, um rumor é que o coproprietário da franquia, Steve Pagliuca, tente fazer uma oferta para ser acionista majoritário. Outro nome, segundo o jornal New York Post é a Fenway Sports Group, que considera a compra em conjunto com a RedBird Capital Partners.

