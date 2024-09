Entenda como Celtics pode superar lesão de Kristaps Porzingis no início da NBA

Durante as Finais da NBA, Kristaps Porzingis sofreu uma lesão e será desfalque no Boston Celtics pelo menos até novembro deste ano. No entanto, ele foi liberado para treinos “leves” envolvendo basquete há apenas um mês. Então, tudo indica que sua volta às quadras será um processo lento e há a possibilidade da franquia o poupar pela primeira metade da campanha. Assim, garantindo que o pivô esteja saudável para a maior parte da campanha.

Portanto, Boston terá que lidera com o início da temporada sem seu pivô titular. O Celtics lidou com a mesma situação em 2023/24. O letão ficou de fora de 25 jogos da temporada regular e o time venceu 21 deles. Nos playoffs, Porzingis ficou de fora por 12 partidas durante as semifinais e as finais da Conferência Leste, mas seus companheiros venceram dez deles.

Desse modo, a equipe teve uma aproveitamento de 83.8% nos seus confrontos sem o astro, superando até mesmo a marca de quando ele estava em quadra (76.6%).

Publicidade

A principal causa desse sucesso do Boston Celtics na falta de Kristaps Porzingis, em especial nos playoffs da NBA, foi Al Horford. O veterano de 38 anos é o único outro homem grande da equipe com a capacidade de espaçar a quadra de maneira eficiente. Algo, aliás, de extrema importância no sistema tático do técnico Joe Mazzulla. A equipe liderou a liga em bolas de três tentadas e convertidas, além de ficar em segundo lugar em aproveitamento do perímetro.

Leia mais sobre o Boston Celtics!

Por também já ter tido experiência em jogar com elenco titular, Horford foi um ótimo substituto e permaneceu no quinteto mesmo com a volta de Porzingis. Entretanto, o ideal não seria depender de um jogador de 38 anos, principalmente em jogos realizados em noites seguidas.

Publicidade

Então, tudo indica que Xavier Tillman, Luke Kornet ou Neemias Queta serão mais utilizados. Tillman é o mais provável por ter um aproveitamento de 26.7% nas bolas de três pontos na carreira. Enquanto isso, Kornet e Queta arremessaram apenas uma vez do perímetro na última campanha.

A qualidade dos titulares e bons reservas na posição, apesar de não terem a versatilidade ideal, é o que fará o Celtics superar esse período sem Porzingis. De acordo com o GM Brad Stevens, o sucesso na ausência do astro na última temporada os tranquiliza para 2024/25.

Publicidade

“Nossos jogadores fizeram um ótimo trabalho sem ele (na última temporada). Souberem como agir durante esses períodos”, disse Stevens em junho, após a cirurgia na perna de Porzingis. “Mas não temos dúvidas que somos melhor com ele em quadra. Então o plano é trazê-lo de volta, deixá-lo saudável e dar uma entrada digna de WWE em sua volta”.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA