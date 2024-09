Joe Mazzulla: “Quero que o alvo da NBA esteja na testa do Celtics”

Dizem que vencer é difícil, mas se manter no topo é ainda mais complicado. O treinador Joe Mazzulla vai descobrir isso na prática, enquanto o Boston Celtics começa a tentativa de defesa o título da NBA. Ele já iniciou os preparativos para a reapresentação do time, que conquistou o troféu Larry O’Brien em junho. Foi uma offseason de festa para todos, mas ele está ansioso para deixar tudo para trás e virar a “caça” dos rivais.

“Eu gostaria que a temporada já começasse amanhã, para ser sincero. Mais do que isso, espero que vencer seja umas dez vezes mais difícil do que na última temporada. Muitas pessoas vão dizer que temos um alvo nas costas, mas quero que esteja em nossa testa. Quero que esteja bem no meio dos nossos olhos, na verdade. Assim, eu posso ver a luz vermelha da mira”, disse o técnico em entrevista ao site Boston Sports Journal.

Na verdade, Mazzulla nunca deixou a festa do título tirar os seus olhos do que já estava por vir. Ele passou as férias buscando experiências divertidas, mas, ao mesmo tempo, que podem enriquecer o seu trabalho. A sua viagem em família, por exemplo, foi para assistir às Olimpíadas em Paris. O comandante acompanhou muitas modalidades e revelou que vai levar uma prática do atletismo para os seus treinos no Celtics.

“Nós vamos treinar, certamente, passagem de bastão durante a temporada. Trata-se de um exercício simples, mas os corredores devem treinar à exaustão. Não é sobre a ação em si, mas como você pode realizar essa atividade aparentemente simples sob pressão, com a máxima rigidez. Para mim, em síntese, é o maior desafio do futuro da nossa equipe”, explicou o treinador de Boston.

Série mais dura

A conquista do título, no entanto, não passou sem contestações. Joe Mazzulla viu como fãs e analistas consideraram que o Celtics teve um caminho fácil até o topo da NBA. O time, de fato, perdeu só três de seus 19 jogos nos playoffs. E não enfrentou nenhuma série de mais de cinco partidas. Mas as aparências enganam. O treinador conta que a final do Leste, contra o Indiana Pacers, passou longe de ser uma “varrida” tradicional.

“Eu sei que a gente ‘varreu’ Indiana, mas aquela série deveria ter tido sete jogos. Foi um confronto que mostrou que você precisa brigar pelo que pode controlar, mas muita coisa está fora das nossas mãos. Há vários lances que poderiam ter alterado tudo. Tentamos, por exemplo, fazer falta no lance final da partida três e não conseguimos. Só que Aaron Nesmith errou um arremesso de três livre para forçar a prorrogação”, explicou.

No fim das contas, o Pacers foi um adversário que ensinou mais a Mazzulla do que nós podemos imaginar. E, com isso, fortaleceu a jornada do Celtics até o 18o título. “Teve uma série de detalhes que listei para todos depois dos jogos e disse: nós não tivemos controle sobre nada disso. Então, treinamos cada uma delas para tentar ter mais controle quando acontecessem outra vez”, completou.

Reino animal

Mazzulla chamou a atenção da imprensa de Boston durante a temporada por um motivo inusitado. As analogias que costuma fazer com o mundo animal, aliás, se tornaram um assunto entre os seus comandados. Dá para entender, pois é bem raro ver um jogador ser comparado a uma baleia assassina. O técnico sabe que nem sempre é compreendido, mas não pensa em abandonar as comparações.

“Eu acho que estudar o reino animal traz uma perspectiva sobre humildade, hierarquia e orgulho. Você precisa ter tudo isso se quiser sobreviver. Acho que o reino animal, para resumir, é a forma mais pura de hierarquia e estruturação de papeis que existe. Todos têm a sua função para que o sistema funcione e, por isso, você morre se der um passo fora dela”, concluiu Mazzulla.

