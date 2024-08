Agente livre, Lonnie Walker fecha contrato com o Celtics

O Boston Celtics surpreendeu o mercado da NBA e fechou contrato com Lonnie Walker IV nessa quarta-feira. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, o atual campeão chegou a um acordo com o ala-armador por uma temporada. Mas, na verdade, não se trata de um vínculo garantido. Ele vai ter a chance de disputar uma vaga no elenco da equipe durante a pré-temporada.

O time, a princípio, acertou a modalidade de contrato de exibição com o pontuador. É um mecanismo relativamente novo dentro das regras da liga. Trata-se de um vínculo não garantido que pode ser convertido de duas formas antes do início da temporada. Pode se tornar um two-way ou repassado para a afiliada da franquia na G League, enquanto garante um bônus financeiro ao jogador.

Walker era um dos principais agentes livres ainda disponíveis no mercado da liga. Ele disputou a última temporada pelo Brooklyn Nets, mas já não fazia parte do plano da equipe em reconstrução. E, a julgar pelo seu comportamento, essa espera já estava abalando o seu equilíbrio emocional. O atleta publicou uma mensagem motivacional sobre tempo no X (twitter) há uma semana.

O ala-armador de 25 anos disputou 58 partidas pelo Nets na campanha passada. Ele ficou em quadra por 17,4 minutos por noite, com médias de 9,7 pontos e 2,2 rebotes. Além disso, o jogador acertou mais de 38% dos seus quase cinco arremessos de longa distância.

Novo lar

O novo contrato com o Boston Celtics é um ponto positivo para Lonnie Walker IV. No entanto, ao mesmo tempo, significa muito pouco. São raros os casos de atletas que seguem em um elenco depois de assinar um contrato de exibição. Por isso, diz bem pouco em termos de estabilidade. Estabilidade, aliás, que é exatamente o que ele ambicionava no começo da agência livre.

“Eu só estou em busca de uma casa, antes de tudo. Quero achar um time que acredite que sou valioso e posso ajudá-lo. Nós veremos como as coisas vão se desenrolar, mas não é nada além disso. Desejo ser uma peça importante para uma equipe, jogando de forma consistente. E, obviamente, contribuindo para vitórias”, contou o veterano, ao jornal New York Post.

Walker precisa estar consciente de que, a princípio, não existe muito tempo em aberto na rotação do Celtics. Ele quer ser importante, mas está pronto para fazer o que for necessário. “Esse é um esporte coletivo, então tudo gira em torno de vencer juntos. Realmente não me importa se sou titular ou saio do banco de reservas, pois o foco sempre está em trazer energia para a quadra”, completou.

Altos e baixos

As instabilidades da carreira na NBA são algo com que Walker já está acostumado. Ele foi selecionado na primeira rodada do draft, mas precisou de quase dois anos para ter espaço regular no San Antonio Spurs. A sua participação do Nets foi menor do que na campanha anterior, com o Los Angeles Lakers. Por isso, o jovem já entendeu que não pode se deixar levar pela “montanha-russa” que é a vida na liga.

“As mudanças de espaço e tempo de quadra não me afetam de forma negativa. Afinal, a carreira da NBA é feita de altos e baixos. Há dias em que você não se sente tão bem. Mas a coisa mais importante é que tenho uma ótima família e companheiros que me apoiam. Com eles, eu sempre consigo ver a luz no fim do túnel”, disse o novo contratado do Celtics.

