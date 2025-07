Bucks e Cole Anthony fecham acordo após dispensa do Grizzlies

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Milwaukee Bucks vai contratar o armador Cole Anthony após a dispensa do Memphis Grizzlies. O jogador chegou em troca com o Orlando Magic no útlimo mês, mas não seria aproveitado. Agora, ele vai assinar com o Bucks assim que a NBA o liberar em cerca de 48 horas.

Cole Anthony iniciou a carreira no Magic em 2020/21. Após ser titular em 99 dos primeiros 112 jogos (duas temporadas), ele virou reserva e começou apenas 26 dos próximos 208 embates. Agora, ele chega ao time de Milwaukee para ter função similar. Afinal, o Bucks estendeu os contratos de Kevin Porter e Ryan Rollins.

O Bucks, enquanto isso, fecha com o seu 12° jogador sob contrato garantido, já que AJ Green e Andre Jackson podem ser rompidos. Na atual offseason da NBA, a equipe dispensou Damian Lillard e Vasilije Micic. É possível que Green e Jackson sigam, mas a chegada de Cole Anthony significa que Chris Paul terá outro destino.

O veterano armador apareceu nos rumores sobre o Bucks nos últimos dias, mas com Anthony, além de Porter e Rollins, é improvável que feche com Milwaukee. Assim, a briga fica mesmo entre Los Angeles Clippers e Phoenix Suns, times que já tinham interesse no atleta.

Cole Anthony, de 25 anos, deixa o Grizzlies pelo Bucks quase um mês após a troca. O armador foi para o time de Memphis ao lado de Kentavious Caldwell-Pope, enquanto o Orlando Magic ficou com Desmond Bane.

Era esperado que o Grizzlies abrisse mão de Anthony antes do início da próxima temporada. Afinal, o time acertou com Ty Jerome na agência livre por três anos para ser reserva de Ja Morant. Enquanto isso, a equipe conta com Cam Spencer como terceira opção para a posição.

No Bucks, Cole Anthony tem a chance de ser o principal reserva de Porter, mas pode ainda atuar ao seu lado em algumas situações de jogo. No Magic, ele fez dupla com Markelle Fultz, apesar de os dois serem da mesma posição.

Em 2024/25, o armador teve a pior temporada da carreira na NBA ao fazer 9.4 pontos, 3.0 rebotes e 2.9 assistências, além de 35.3% dos arremessos de três. Como Anthony tinha contrato com o Grizzlies até 2026/27, ele receberia US$26.2 milhões pelo acordo. É comum, no entanto, que ele abra mão de parte do valor para sair de seu vínculo.

Enquanto isso, o Grizzlies pode ou não parcelar o valor do contrato restante de Anthony. O novo salário do jogador ainda não foi divulgado.

