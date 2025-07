Myles Turner explica mudança do Pacers para o Bucks

Myles Turner surpreendeu ao trocar o Indiana Pacers pelo Milwaukee Bucks. Após dez anos na franquia, o pivô decidiu deixar o atual finalista da NBA por um time que vive uma série de incertezas durante a offseason. A surpresa foi maior ainda após os rumores indicarem que uma renovação era praticamente certa com a ex-equipe. Mas ainda tem o fato de que as duas equipes não gostam uma da outra.

Continua após a publicidade

Em meio à sensação, Turner falou pela primeira vez como jogador do Bucks. O veterano não deu muitos detalhes sobre a decisão de deixar o Pacers. No entanto, ele garantiu que houve “problemas de alinhamento” entre ele e a diretoria de Indiana.

“Acho foi da parte deles, em relação a mim. Por respeito à franquia de Indiana e ao Bucks, não vou me estender nisso. Porém, de novo, essa foi apenas a melhor decisão para mim daqui para frente e o melhor encaixe”, disse Myles Turner.

Continua após a publicidade

O pivô passou toda sua carreira na NBA no Pacers. Ele foi a 11ª escolha do Draft de 2015 pelo time de Indiana. No time, assim, Myles Turner teve sucesso imediato como calouro e chegou a ficar entre os melhores nomes da classe no ano de estreia. Depois, se consolidou como titular no garrafão e até recebeu votos para Defensor do Ano ao longo das temporadas passadas.

Com o passar dos anos, Turner se consolidou também como um líder no Pacers. Ele, assim, viu diversos nomes passarem, até chegar o núcleo atual, com Tyrese Haliburton e Pascal Siakam. Desse modo, o veterano fez amigos e construiu uma espécie de família. Então, foi algo que ele reconheceu não ter sido fácil deixar.

Continua após a publicidade

Leia mais!

“Foi uma decisão difícil. Eu passei dez anos da minha vida em um só lugar. Eu cheguei lá ainda jovem. Mas quando parei para avaliar onde estou na carreira, na vida, o que eu queria para mim, comecei a ver o que o Bucks estava montando, então, fiquei empolgado com a chance”, seguiu Turner.

Myles Turner chega em um Bucks bem diferente do momento em que estava o Pacers. Enquanto Indiana foi às finais da NBA em 2025, o time de Milwaukee vive três temporadas com eliminações precoces nos playoffs. O elenco, assim, passou por mudanças, até mesmo com a dispensa do astro Damian Lillard durante a offseason.

Continua após a publicidade

Turner, no entanto, acredita que o Bucks tem chances de ser uma força da NBA. De acordo com o pivô, as esperanças em torno do elenco de Milwaukee foram parte do motivo que ele decidiu escolher o time.

O Pacers, por outro lado, tinha certeza que ele ficaria para a próxima campanha da NBA. Por isso, o time sequer escolheu um pivô no Draft.

“Estar nas Finais da NBA foi uma das maiores experiências da minha vida. Você percebe como é difícil chegar lá, como é difícil vencer, como é exaustivo física e mentalmente. Foi uma das melhores experiências que tive. E tudo o que entrou nessa decisão foi a vontade de ter essa experiência novamente. Então, vi um encaixe e uma chance aqui que podem me proporcionar isso”, finalizou Myles Turner.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA