Devin Booker: “Jamais esperaria que ficaria fora dos playoffs da NBA”

Com nova sequência de derrotas e lesão de Kevin Durant, o Phoenix Suns de Devin Booker corre sérios riscos de ficar fora dos playoffs da NBA. Já será uma missão dura se a equipe conseguir uma das últimas duas vagas restantes do play-in em disputa com Dallas Mavericks e Sacramento Kings. Mas, atualmente, na 11ª posição da Conferência Oeste, o time está fora da pós-temporada.

Booker viveu a última fase boa do Suns com Chris Paul e Kevin Durant na disputa das finais da NBA. Mas também viveu o período ruim, com um time muito abaixo da média em seus primeiros anos de liga. Então, em entrevista ao jornal The Arizona Republic, ele admite que ficar fora da pós-temporada é algo que ele não esperava viver mais.

“Sendo sincero, é um lugar que eu nunca pensei que estaria novamente. Eu sou sempre honesto, então não vou mentir para ninguém. Quando a campanha começou, esperava estar entre os primeiros da tabela. Mas é o que é, já passamos por isso antes, construímos algo super positivo, podemos fazer isso de novo”, afirmou.

Mesmo com toda a crise interna, sobretudo desde a trade deadline e os rumores envolvendo Kevin Durant e Bradley Beal, o astro tem adotado uma postura, acima de tudo, de lealdade com a franquia que o selecionou no Draft. E mais uma vez ele afirmou que ficará lá até o fim da carreira, seja qual for o fim dessa campanha.

“Eu já vi o fundo do poço aqui. Nós chegamos mais perto disso do que você pode imaginar naqueles anos. Mas sigo na minha busca de trazer um título para a cidade. Esse é o meu foco até o fim da minha carreira”, garantiu.

Mesmo assim as coisas seguem complicadas em Phoenix. A equipe perdeu para o Milwaukee Bucks na terça-feira (1), por 133 a 123. O astro anotou 39 pontos, 11 assistências e três rebotes em 42 minutos na quadra. No entanto, não foi o suficiente para impedir a vitória dos donos da casa, que tiveram Giannis Antetokounmpo também brilhando com 37 pontos, 11 assistências, cinco rebotes, três roubos de bola e um toco.

Com isso, a situação segue ainda mais dramática. Isso porque o time chegou a sua 41ª derrota em 2024/25 e garantiu que não irá além de um aproveitamento de 50% nesse ano, mesmo que vença seus seis jogos restantes.

Enquanto isso, mesmo em má fase, o Sacramento Kings segue com 1.5 jogo de frente para o rival do Arizona na décima posição. Da mesma forma, o Dallas Mavericks tem dois jogos de vantagem na nona posição, já que conseguiu algumas vitórias recentes. Por fim, o Portland Trail Blazers também triunfou na rodada de terça sobre o Atlanta Hawks e está há dois jogos de Phoenix, na 12ª posição.

Com quatro derrotas seguidas e desfalcado de Kevin Durant e Bradley Beal, o Phoenix Suns de Devin Booker tem agora uma folga de dois dias para tentar uma arrancada aos playoffs da NBA. Mas a missão segue muito difícil. O próximo duelo, por exemplo, será contra o atual campeão da liga, Boston Celtics, em pleno TD Garden.

Depois disso o time fecha sua campanha em duelos contra New York Knicks, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e Sacramento Kings.

