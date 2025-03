Boletim de rumores e trocas da NBA (29/03/2025)

Bem-vindo à edição de 29 de março do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Renovação com Myles Turner seria interrogação no Pacers

Myles Turner é alvo de rumores de troca no Indiana Pacers há tempos, mas, depois de várias mudanças, ele segue no time. Pelo menos, por enquanto. O pivô vai ser agente livre ao fim da temporada e, assim, tem controle sobre o seu futuro na liga. Será que uma renovação vai sair? Segundo Brian Windhorst, da ESPN, a situação é um grande ponto de interrogação nos bastidores da franquia.

“Myles vai testar o mercado na offseason. E, a princípio, planeja exigir um valor muito significativo. Não há nenhum sinal concreto se a equipe vai estar disposta a fazer um investimento alto nele. Há um limite, em síntese, para o que Indiana planeja pagar”, contou o jornalista. Turner, de 29 anos, tem médias de 15,5 pontos e 6,6 rebotes na atual campanha.

Clint Capela prepara saída do Hawks ao fim da temporada

O Atlanta Hawks tentou negociar Clint Capela em cada janela possível nas últimas duas temporadas, mas não conseguiu. Por isso, deve perdê-lo de graça nos próximos meses. Ele vai ser agente livre irrestrito em julho e não teria a intenção de seguir na franquia. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o veterano se prepara para assinar com outro time no mercado.

O suíço chegou à Geórgia com status de titular absoluto em 2020. No entanto, perdeu espaço e tempo de quadra nos últimos anos. O “declínio” começou com a chegada de Onyeka Okongwu, que todos consideram ser o pivô do futuro da franquia. Por isso, a direção do Hawks trabalhava tanto em busca de troca que o envolvesse desde 2023.

Dario Saric pode virar alvo do Real Madrid na offseason

O Real Madrid vai entrar na reta final da temporada europeia, mas já começa a pensar em reforços. E está monitorando o mercado da NBA para “encorpar” o seu garrafão no segundo semestre. A equipe até definiu o seu alvo principal com alguma antecedência. Segundo Javier Maestro, do site Encestando, Dario Saric está na mira dos espanhóis.

O ala-pivô croata, apesar de estar sob contrato com o Nuggets até o fim da temporada que vem, tem uma situação flexível. O último ano de vínculo é uma opção do jogador, com salário de US$5,4 milhões. Saric tem sido bem pouco aproveitado pelo treinador Michael Malone, então imagina-se que ele possa ter interesse em sair do Colorado.

Dirigentes apostam que Julius Randle fica em Minnesota

O ala-pivô Julius Randle é mais um atleta com a situação bem incerta depois do fim da atual temporada. Ele pode ser agente livre do Minnesota Timberwolves recusando uma opção de extensão automática de quase US$31 milhões. Ninguém sabe, por enquanto, qual deve ser a decisão do veterano sobre isso. Mas o jornalista Tim Bontemps, da ESPN, revelou que a aposta geral é que ele vai seguir no time.

“Nos bastidores, fontes creem que Julius fica em Minnesota na próxima temporada. A forma como isso vai acontecer, no entanto, é difícil de prever. Ele pode decidir seguir para negociar uma extensão prévia ou ser agente livre. Tudo é possível, a princípio”, informou o repórter. Ele reporta que a situação é a mesma do pivô Naz Reid, que também deve continuar na franquia.

Randle está em sua primeira temporada pelo Timberwolves, depois da boa passagem que teve pelo New York Knicks. O veterano registra médias de 18,6 pontos, 7,0 rebotes e 4,6 assistências em 60 jogos nessa campanha.

Em transição

– Cole Swider, para começar, é o novo reforço do Toronto Raptors. Mas, a princípio, por um período bem curto. O ala arremessador assinou um contrato de dez dias, então tem pouco tempo para mostrar serviço.

– Você pode não o conhecer, mas Darius Thompson é um nome quente nos bastidores da liga. O armador de 29 anos virou um dos destaques do Anadolu Efes, da Turquia, e está sendo monitorado por várias equipes da NBA.

– Enquanto isso, o pivô Drew Timme vai terminar a temporada no elenco do Brooklyn Nets. O atleta de 24 anos chega ao elenco depois de uma atuação de 50 pontos e o prêmio de melhor jogador da semana na G League.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 29/03, você lembra de Khyri Thomas? Pois o ex-armador do Detroit Pistons vai atuar pelo Calgary Surge, da Liga Canadense, até o fim dessa temporada.

