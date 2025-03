Jornalista aponta troca de Kevin Durant para o Celtics

O jornalista Nick Wright apontou um destino improvável na troca de Kevin Durant: o Boston Celtics. A franquia atual campeã da NBA nunca esteve entre as candidatas pelo astro do Phoenix Suns. No entanto, segundo o profissional do canal FS1, pode surpreender na offseason.

“Duas pessoas sem relação algum, ambas com reputação de saber coisas que outras pessoas não sabem, me disseram para ficar de olho em Durant no Celtics”, disse Wright.

O jornalista não revelou quem o apontou o Celtics como destino para Durant. No entanto, ele deu a entender que são fontes com credibilidade. Atualmente, Shams Charania, da ESPN, é o insider mais confiável na cobertura de negociações da NBA. No momento, o repórter não colocou Boston no páreo pelo camisa 35.

Shams, no entanto, tem evitado rumores em relação a Kevin Durant. Na contramão de outros jornalistas, que tem colocado Houston Rockets como favorito, o insider da ESPN apenas confirmou que o craque deve sair do Suns na offseason. Em relação aos destinos prováveis, ele citou de “quatro a seis times”.

“Na trade deadline, Durant foi pego de surpresa ao ser envolvido em conversas de troca. Mas, na offseason, ele e o Suns devem trabalhar juntos em qualquer potencial troca para um time candidato ao título. Então, eu esperaria de quatro a seis times competitivos com interesse sério”, informou Charania, em 5 de março.

Enquanto isso, outros repórteres têm citado algumas equipes. Segundo Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, o favorito na troca por Kevin Durant seria o Houston Rockets, não o Celtics. A preferência pelo time do Texas, inclusive, seria por conta do técnico Ime Udoka.

“Não é segredo que o Suns trocará Durant na offseason. Ele ainda tem um ano de contrato e, mesmo perto dos 37 anos, continua tendo um valor alto. Eu acho que ele quer acabar em Houston. Se o Rockets quisesse Durant na trade deadline, ele teria ido. Ele tem muito respeito por Ime Udoka e poderia ser a peça que falta para transforma a equipe”, disse Mannix.

Por fim, Brian Winhorst, da ESPN, disse que o Minnesota Timberwolves deve insistir na troca por Durant. Afinal, após o fracasso na trade deadline, a equipe promete tentar mais negociações com o Suns durante a offseason de 2025. Como Houston e Celtics, o Timberwolves também é um candidato na NBA.

