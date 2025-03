“Queremos mais de Andrew Wiggins”, crava técnico do Heat

O Miami Heat do técnico Erik Spoelstra, enfim, voltou a vencer na NBA, com o destaque de Andrew Wiggins contra o Charlotte Hornets. O ala anotou 42 pontos enquanto a franquia quebrou sua maior sequência de derrotas na liga desde 2008. A partida mostrou o que Miami quer ver mais no resto da campanha de 2024/25: O protagonismo do camisa 22.

Em entrevista após a partida, Spoelstra citou que a vitória é um grande exemplo de como o Heat pode ser bom quando Wiggins joga em seu maior nível.

“Queremos sempre mais. Então, quero que ele consiga jogar ainda melhor e mantenha esse ritmo. Não estou falando que ele vinha jogando mal, longe disso aliás. O papel dele vinha sendo ótimo, mas é óbvio que sempre vamos desejar ver mais. Por fim, acho que o melhor de tudo é que Wiggins quer enfrentar esse desafio, está assumindo essa responsabilidade. Jogando nesse nível, ele nos torna diferentes”, afirmou o treinador.

Publicidade

A capacidade de arremesso do camisa 22 no duelo com Charlotte foi o grande destaque. Afinal, ele acertou 13 de suas 16 tentativas de jump-shot, o que se confirmou como a maior marca de sua carreira. No jogo em si, o ala teve 16 acertos de arremesso em 21 tentativas, uma eficiência de mais de 75% em um jogo de 42 pontos.

Sendo um dos ganhos de Miami na troca de Jimmy Butler para o Golden State Warriors, Wiggins tem muita responsabilidade sobre o sucesso da equipe, ao lado de nomes como Bam Adebayo e Tyler Herro. Suas média é de 21 pontos nos 13 jogos em que atuou, com 48% de conversão nos arremessos gerais e 36% nas bolas de três.

Publicidade

Leia mais!

Aliás, a franquia joga nessa terça-feira (25) e é justamente contra o Warriors de Butler. A equipe de San Francisco, por outro lado, teve um grande salto em sua produção desde que o craque chegou ao time para jogar com Stephen Curry e Draymond Green. Após todas as polêmicas desde a offseason, será a primeira visita do jogador a Flórida desde que mudou de time, e também o reencontro de Wiggins com o time em que foi campeão da NBA em 2022.

Em meio a tudo isso, Andrew Wiggins segue focado em sua evolução em Miami e exaltou os companheiros após o grande desempenho contra Charlotte.

“Acho que é o que acontece quando estamos todos conectados. Não aconteceu em alguns jogos das últimas semanas, mas conseguimos hoje. Tive um grande jogo, mas é claro que isso também é um mérito coletivo, com os meus colegas me ajudando a estar nos lugares certos. Vamos tentar manter esse ritmo a partir de agora”, cravou o jogador.

Publicidade

É o sentimento do técnico Erik Spoelstra também, que além de falar sobre Andrew Wiggins, citou que enxerga o Heat como uma equipe perigosa para a pós-temporada.

“Acho que temos que aproveitar essa vitória, fazia tempo que não conseguíamos. Estamos jogando partidas de playoffs há algumas semanas, tentando sair dessa situação, e acho que precisamos embalar uma boa sequência para chegar em boa forma. Sentimos que fizemos um bom trabalho hoje e se continuarmos, acho que temos chances de incomodar, seja no play-in ou nos playoffs. Por fim, vamos brigar por cada vitória”, concluiu o treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA