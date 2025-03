NBA: Após dez derrotas consecutivas, Heat vence Hornets

Ao superar o Charlotte Hornets por 122 a 105, no domingo (23), o Miami Heat voltou a vencer na NBA após acumular dez derrotas seguidas. A equipe vivia péssima fase desde a troca que levou Jimmy Butler ao Golden State Warriors. No entanto, o principal jogador que chegou à franquia no acordo assumiu a responsabilidade.

Afinal, Andrew Wiggins fez uma partida incrível pelo Heat contra o Hornets para por fim à sequência de derrotas na NBA. O ala anotou 42 pontos com ótimo aproveitamento nos arremessos. Ao todo, acertou 16 das 21 tentativas, sendo seis de oito do perímetro. Portanto, a segunda melhor marca de sua carreira. Seu recorde é de 47 pontos, feitos em 2016, quando defendia o Minnesota Timberwolves. Além disso, foi a maior pontuação de um jogador de Miami na atual temporada. Tyler Herro fez 40 três vezes em 2024/25.

Herro, aliás, também foi importante para o triunfo sobre o Hornets. O ala-armador fez 29 pontos e atuou por 40 minutos. Ademais, nenhum outro jogador da equipe ultrapassou 12 pontos. Por outro lado, LaMelo Ball foi o destaque de Charlotte com 18 pontos e 11 assistências.

Publicidade

Vale lembrar, ainda, que Wiggins ficou dois jogos sem atuar por conta de uma lesão, mas voltou na derrota para o Houston Rockets na sexta-feira (21). No seu retorno, o craque já tinha conseguido sua melhor atuação pelo time de Miami com 30 pontos. Apesar da sua liderança, a equipe chegou ao décimo revés seguido. Essa sequência ruim, inclusive, foi a sexta maior da história da franquia.

Leia mais!

Portanto, Wiggins soma incríveis 72 pontos nos últimos dois jogos do Heat. Isso acontece justamente às vésperas do reencontro com sua ex-equipe. Isso porque Miami vai encarar o Golden State Warriors na terça-feira (25). Será a primeira vez que o canadense enfrentará seu antigo time desde que chegou na Flórida na trade deadline.

Publicidade

Desde que chegou ao Heat, Wiggins disputou 13 jogos. Todos como titular. Então, tem médias de 21 pontos, 3.9 rebotes, um toco e 1.1 roubo de bola. Enquanto isso, seu aproveitamento é de 48% nos arremessos.

Por fim, com a vitória, o Heat voltou a encostar no Chicago Bulls na classificação da Conferência Leste. A equipe acumula 30 vitórias em 71 jogos e ocupa a décima posição. Ou seja, tem um triunfo a menos que o rival de Illinois. Dessa forma, Miami se classifica ao play-in da NBA com a última vaga.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA