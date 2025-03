Heat encara dilema entre brigar por playoffs ou Draft da NBA

O Miami Heat encara um dilema na NBA: playoffs ou Draft da NBA. Desde a troca de Jimmy Butler, a franquia tem 15 derrotas em 19 jogos. Enquanto isso, são oito tropeços seguidos, que deixaram a equipe na décima posição do Leste. No entanto, ainda 5.5 jogos à frente do 11º colocado, o time pode ter que decidir sua prioridade na reta final de campanha, segundo Jack Maloney, da CBS Sports.

“Essa sequência de derrotas colocou o Heat em uma situação peculiar na NBA. A equipe caiu para a décima posição do Leste, mas ainda está à frente do Toronto Raptors, que ocupa a 11ª posição. Assim, praticamente garante sua vaga no play-in“, analisou Maloney.

O jornalista, porém, relembra que o Heat pode perder sua escolha no Draft se avançar no play-in. “A escolha de primeira rodada do Heat no Draft de 2025 pertence ao Oklahoma City Thunder. Porém, tem proteção para o top-14 este ano antes de se tornar completamente desprotegida em 2026”.

Para cobrar uma decisão da franquia, o jornalista considera o caminho do Heat rumo aos playoffs. Com o Toronto Raptors distante, é difícil que Miami fique fora da zona de play-in. Os prováveis adversários na fase pré-playoffs, porém, devem ser Atlanta Hawks, Orlando Magic e Chicago Bulls. Assim, rivais que a franquia da Flórida pode passar se priorizar a pós-temporada.

Nos playoffs, no entanto, o desafio deve ser maior. Se classificar em sétimo ou oitavo, pode enfrentar Cleveland Cavaliers ou Boston Celtics. Desse modo, para que possa focar na próxima temporada, priorizar o Draft e evitar o play-in pode ser uma opção, segundo Maloney.

“Isso não é uma questão simples de isso ou aquilo, já que o Heat depende de resultados dos jogos. Além disso, a zona de play-in no Leste não é uma sequência de times imbatíveis. Mas, se fosse possível escolher, seria interessante saber qual decisão a diretoria do Heat tomaria na NBA”, disse o jornalista.

O clima no Heat, enquanto isso, indica que não há dúvidas sobre playoffs ou Draft da NBA. Apesar de oito derrotas seguidas, os jogadores e comissão técnica ainda se cobram por resultados melhores de olho na reta final de campanha. O técnico Erik Spoelstra, por exemplo, quer uma melhora do seu time.

“Ninguém está isento disso. Eu não encontrei respostas suficientes até aqui, então, tenho que fazer um trabalho melhor. Nosso grupo tem que fazer um trabalho melhor. Não significa que vamos vencer, mas, pelo menos, temos que mostrar progresso. E foi possível ver isso em algumas derrotas nas últimas semanas, mas não nos últimos dois jogos”, disse o técnico do Heat na NBA.

