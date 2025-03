Após troca, Bam Adebayo vê Heat nos playoffs

O Miami Heat não vence há quatro partidas na NBA. Então, o time ocupa a nona posição do Leste e tem visto a vaga direta aos playoffs ficar cada vez mais distante. O momento ruim começou em especial após a saída de Jimmy Butler para o Golden State Warriors. O astro Bam Adebayo, no entanto, acredita que o Heat ainda pode dar a volta por cima após a troca.

A confiança de Adebayo se deve à presença de Andrew Wiggins no Heat. O ala foi peça-central na troca que levou Butler ao Heat. No entanto, em oito jogos até aqui, o canadense não conseguiu mostrar o alto nível que o rendeu uma seleção ao All-Star Game. O pivô de Miami, ainda assim, aposta que logo o reforço vai se adaptar.

“Quanto mais Wiggins se sentir confortável, mais veremos o quão talentoso ele é. Sabemos do tipo de jogador que é. Quando o vemos jogar no um contra um, dá para perceber que ele tem muito jogo. Ele tem todas as armas para ser um jogador de sucesso. Quando ele realmente se adaptar aqui, acho que voltará a ser o Wiggins All-Star”, apostou Bam Adebayo.

Em oito jogos pelo Heat desde a troca, Wiggins tem médias de 18.5 pontos, 4.9 rebotes e 2.9 assistências, com 40.8% nos arremessos. Embora sejam bons números, ele tem tido uma adaptação lenta, sem apresentar a boa defesa dos tempos de Warriors.

Wiggins, porém, ajudou Bam Adebayo e companhia no Heat em outro ponto desde a troca. Isso porque, a sua chegada representou o fim de um período polêmico do Jimmy Butler. O veterano passou os últimos meses tumultando o vestiário em busca de uma troca ou de uma renovação.

De acordo com Dan Le Batard, em seu podcast, inclusive, o elenco do Heat está aliviado com a troca de Butler por Wiggins.

“O alívio dentro da franquia por Jimmy Butler ter ido embora é enorme. Não apenas pelo que aconteceu nos últimos meses, mas pela maneira como tudo girava em torno dele. Se você conversar com pessoas do Heat, vai perceber como elas sentiam que estavam lidando com algo instável antes da troca. Era um combustível para brigar por título, mas, depois, virou um problema”, relatou o jornalista.

