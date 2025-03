Klay Thompson ainda quer ser campeão pelo Mavericks: “Não desisti”

Mesmo com as dificuldades do Dallas Mavericks desde a troca de Luka Doncic, Klay Thompson ainda acredita que pode ser campeão pela franquia. Além do acordo inusitado pelo seu principal astro, o time sofre com diversas lesões em 2024/25. Mas o veterano, que escolheu ir para o time do Texas, segue confiante.

O camisa 11 foi entrevistado pelo jornalista Joey Mistretta, do portal Clutch Points. Na conversa falou sobre as frustrações ao longo do ano, mas ressaltou que ainda acredita que Dallas possa conseguir o maior dos objetivos com esse elenco.

“Eu sei que as coisas ficaram meio frustrantes nesse ano, mas ainda acredito muito nessa franquia. Estarei aqui por mais dois anos depois de 2024/25 e sigo acreditando. Então, será uma honra ajudá-los a alcançar as glórias que aconteceram em 2011, segue sendo o nosso objetivo acima de tudo”, afirmou Thompson.

Publicidade

Se a troca de Doncic para o Los Angeles Lakers já foi um grande balde de água fria para a maior parte dos torcedores do Mavericks, as coisas só pioraram desde então. Kyrie Irving sofreu uma lesão ligamentar no joelho e está fora da temporada. Anthony Davis estreou, se lesionou e não jogou mais. Daniel Gafford e Dereck Lively também estão fora há muito tempo.

O especialista em arremessos de três pontos ressaltou o quão ruim foi perder Irving, mas também garantiu que o time se sente muito bem quando está completo e pronto para brigar pelo topo do Oeste e da NBA.

Leia mais!

“É claro que doeu perder Kyrie Irving. Ainda mais porque é uma questão de dez a 12 meses e não só para o restante de 2024/25. Mas sei que ele vai voltar mais forte. Sobre isso eu realmente não estou preocupado, sei o quanto ele trabalha duro para se recuperar e voltar 100% para nosso time. Assim, nossos objetivos estão mantidos. As lesões foram terríveis, mas ainda acredito que podemos fazer uma grande corrida para o título”, garantiu o astro.

Publicidade

Além disso, Klay Thompson também elogiou as opções de garrafão que o Mavericks tem e a confiança de que com o retorno das lesões dos pivôs, o time ainda possa brigar para ser campeão. E por fim, exaltou os atletas que tem tentado manter a competitividade da franquia em meio a tantos problemas.

“Nosso garrafão e alas tem opções incríveis. É óbvio que nós sentimos falta de muitos desses caras que estão machucados por ali também. Talvez a nossa grande qualidade agora seja o tamanho e ter caras tão bons, e não tê-los nos complica em muitas situações. Mas no fim, é um prazer ir para a quadra e vestir o uniforme com aqueles que estão disponíveis. Estamos lutando muito em todos os jogos”, concluiu Thompson.

Publicidade

A franquia despencou na tabela do Oeste nas últimas semanas e ocupa a décima posição da conferência. Porém, a vitória contra o San Antonio Spurs, na última segunda-feira (10), fez o time voltar aos 50% de aproveitamento, com 33 vitórias em 66 jogos. Mesmo com todos os problemas, Dallas ainda segue na zona de play-in.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA