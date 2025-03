“Mavericks é seu purgatório na NBA”, diz pai de Klay Thompson

Esta é a primeira temporada de Klay Thompson no Dallas Mavericks, após deixar o Golden State Warriors, onde foi tetracampeão da NBA. No entanto, o momento do Mavs não é o melhor, com Kyrie Irving fora pelo resto do ano e Anthony Davis também lesionado. Além disso, houve a troca de Luka Doncic, que foi bastante contestada. Então, o pai de Klay Thompson, o ex-jogador Mychal Thompson, falou sobre a situação do filho.

“Ele está preso no purgatório agora”, disse. “E se continuarem nessa décima posição, será surpreendente. Isso porque acho que vão perder dez seguidas. Vão perder muito até o fim da temporada”, concluiu.

Mesmo antes da lesão de Kyrie, as coisas não iam bem para Dallas. Afinal, a equipe trocou Luka Doncic por Anthony Davis, que prontamente se lesionou. Para piorar as sensações, Luka vai bem pelo Los Angeles Lakers, se habituando na equipe e ajudando na campanha que levou o time à segunda posição da Conferência Oeste.

Enquanto isso, o Mavs é o décimo colocado, sem suas duas superestrelas. Thompson segue atuando sem lesões, mas tinha assinado com a franquia na esperança de competir pelo título de novo. Aliás, Shams Charania, da ESPN, disse durante a offseason que a oferta do Warriors foi melhor do que a de Dallas, mas que Klay sentiu ter mais chances de ganhar no Texas.

Klay Thompson tem médias de 14.1 pontos e 3.5 rebotes pelo Mavericks na atual temporada da NBA. Contudo, está com o pior aproveitamento de sua carreira nas tentativas de arremessos de quadra: apenas 41.6%.

O jogador venceu quatro títulos pelo Warriors e se tornou ídolo da franquia. Um dos melhores arremessadores de três da história da liga, Thompson se lesionou e perdeu as temporadas 2019/20 e 20/21. Quando voltou, então, nunca mais foi All-Star. Antes disso, foram cinco seleções à equipe.

Ainda assim, o Mavs “apostou” no jogador para tê-lo ao lado de Luka e Kyrie no começo da temporada. É claro que isso já é passado, e a situação agora é bem diferente. Isso porque, sem suas duas principais estrelas e com uma campanha abaixo do esperado, corre risco de ficar fora dos playoffs.

