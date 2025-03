Derrick White e Payton Pritchard fazem história no Celtics

Campeão da última temporada da NBA, o Boston Celtics bateu o Portland Trail Blazers por 128 a 118 na noite de quarta-feira (5). Apesar de o time de Massachusetts não contar com Jayson Tatum, Derrick White e Payton Pritchard brilharam. Enquanto White anotou 41 pontos, Pritchard saiu do banco para somar 43, além de dez rebotes e cinco assistências.

Como resultado, White e Pritchard formam a primeira dupla na história do Celtics com 40 pontos em um mesmo jogo. É um feito enorme para o time de Boston, que já teve outras duplas de muito mais sucesso. Atualmente, por exemplo, Jaylen Brown e Tatum são os principais cestinhas da equipe. Eles já tiveram 29 jogos com 30 pontos ou mais, com 27 vitórias. No entanto, jamais fizeram 40 no mesmo embate.

Além deles, o Celtics teve duplas cestinhas como Larry Bird e Kevin McHale ou Paul Pierce e Antoine Walker. Mas antes de White e Pritchard, nenhuma havia conseguido atingir tal marca.

Payton Pritchard, por exemplo, obteve a sua maior marca da carreira com os 43 pontos, assim como a de três pontos (dez). Até então, ele tinha como recordes 38 pontos e nove cestas do perímetro.

Um dos principais candidatos ao prêmio de melhor reserva da NBA, Pritchard sustenta médias de 14.4 pontos e 3.8 rebotes, enquanto White tem a melhor pontuação justamente na atual temporada. Campeão olímpico com a seleção dos EUA, o ótimo defensor também superou seu recorde de pontos em um jogo, que era de 33. Até então, sua melhor marca em cestas de três era oito. Contra o Blazers, ele fez nove.

“White e Pritchard foram incríveis”, disse o técnico Joe Mazzulla, logo depois da vitória. “A forma como os dois jogam mostra muito como são. Temos sorte de ter os dois e foi muito legal ver eles conseguindo fazer tudo aquilo”.

Payton Pritchard, que nasceu perto de Portland, comemorou a performance.

“É sempre legal jogar contra o Blazers, mas tenho de agradecer aos meus colegas, que me passaram a bola em boas posições e eu consegui me manter ‘quente'”, afirmou Pritchard.

O Celtics acertou 23 das 42 tentativas de três diante do Blazers na noite de quarta-feira. Enquanto Derrick White e Payton Pritchard somaram 19 em 33, o resto do time acertou quatro das outras nove. Detalhe: os dois eram dúvidas antes do jogo.

Na temporada 2024/25 da NBA, o Celtics é o segundo no Leste, com 44 vitórias e 18 derrotas.

