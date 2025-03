Último dia de jogadores two-way agita NBA

A terça-feira (4) foi o último dia em que equipes poderiam assinar com jogadores em contratos two-way na NBA. Os atletas nesse modelo de acordo poderão ser convertidos para contratos integrais até o último dia da temporada. No entanto, não poderão jogar nos playoffs caso seus times se classifiquem.

Os contratos two-way permitem que as equipes da NBA tenham três jogadores extras além dos 15 do elenco da temporada regular. Esses atletas alternam entre a NBA e a G League, mas ficam sob o controle da equipe e não podem ser alvo de franquias rivais.

Criados em 2017, os contratos two-way passaram por algumas mudanças de regras nos últimos anos. Assim, o novo Acordo Coletivo de Trabalho (CBA) da NBA os atualizou ainda mais.

Agora, as equipes podem ter até três desses jogadores. Além disso, os atletas podem participar de até 50 de 82 jogos da temporada regular. Entretanto, caso a franquia não tenha o limite máximo de plantel, de 15, os seus two-way só poderão jogar, somados, 90 jogos.

Além disso, quem for contratado assim recebe US$578 mil por ano, metade do mínimo para calouros. E por fim, a data limite para assinar esses contratos foi 4 de março.

Com o fim do período para assinar com jogadores two-way na NBA, a maioria das equipes preencheu seus três espaços. E há alguns nomes conhecidos como Yuki Kawamura, no Memphis Grizzlies, Bones Hyland, no Minnesota Timberwolves, e Mac McClung, no Orlando Magic.

Ademais, algumas equipes ainda chegaram a fazer negócios de última hora para garantir seus jogadores. Foi o caso de Jared Rhoden, que fechou com o Toronto Raptors, na terça-feira, e Miles Norris, que assinou com o Boston Celtics.

Agora, as equipes irão testar esses jogadores para, quem sabe, incluí-los no elenco dos playoffs. Como dito, caso continuem em contrato two-way, não poderão participar da pós-temporada. No entanto, podem ser convertidos até o último dia da temporada regular. Para isso, porém, as franquias teriam que dispensar jogadores para abrir espaço, caso estejam no limite de 15 atletas.

Alguns grandes jogadores da liga chegaram a ser two-way na NBA. É o caso de Alex Caruso, por exemplo, que em 2017 chegou ao Los Angeles Lakers dessa forma. Ainda sobre o time da Califórnia, Austin Reaves também chegou à equipe como two-way, mas depois se firmou na franquia.

Duncan Robinson, do Miami Heat, Chris Boucher, do Toronto Raptors, Lu Dort, do Oklahoma City Thunder, e Naz Reid, do Minnesota Timberwolves, são outros nomes que também já foram two-way mas hoje têm seu espaço na liga.

