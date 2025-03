NBA: 76ers acerta contratação de ex-jogador do Lakers

O Philadelphia 76ers acertou com um ex-jogador do Los Angeles Lakers para a temporada da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o novo reforço é o ala-armador Jalen Hood-Schifino. O contrato com o atleta será two-way. Ou seja, ele jogará também pelo afiliado na G League, o Delaware Blue Coats.

O reforço do 76ers foi a 17ª escolha do Draft de 2023 na NBA. No entanto, ele jamais conseguiu repetir o sucesso do período universitário. Pelo Lakers, afinal, o ala-armador jogou somente 23 partidas em duas temporadas e teve médias de 1.7 ponto e 0.6 rebote, além de 23.9% nos arremessos de quadra.

Na temporada passada, ele mostrou ter qualidade na G League. Na época, o jogador teve médias de 22 pontos, 5.3 assistências e 4.7 rebotes pelo South Bay Lakers. Porém, pelo desejo de “vencer agora”, a franquia o trocou para o Utah Jazz, no negócio que levou Luka Doncic ao time californiano.

Após a chegada ao Jazz, o atleta foi dispensado e se tornou agente livre na NBA. Desse modo, pôde acertar o acordo two way com o time da Philadelphia.

Com a chegada do ex-Lakers, o 76ers terá de renovar ou dispensar um jogador na NBA. Isso porque, o time já tinha Jeff Dowtin Jr., David Roddy ou Alex Reese sob contratos similares. A liga, entretanto, limita em somente três jogadores nesta condição. Portanto, para abrir espaço para Hood-Schifino, uma decisão deve ser tomada nos próximos dias.

Decepção

O reforço do jogador indica que o 76ers deve ter um núcleo mais jovem na reta final da campanha. A franquia não vence há nove jogos e é o 12° no Leste. Assim, um resultado muito abaixo do esperado, uma vez que o time entrou na campanha pensando em brigar pelo título da NBA em 2024/25.

A temporada comentou com as seguidas ausências de Joel Embiid. Desde o ano passado, o MVP de 2023 vem sofrendo com lesões no joelho esquerdo. Desse modo, ele esteve em somente 19 partidas da temporada e não jogou em jogos consecutivos.

Com a campanha ruim na NBA, o 76ers decidiu nesta sexta-feira (28) por preservar seu melhor jogador. Os lados até queriam que ele jogasse até o final da temporada. No entanto, por conta dos números limitados, o Sixers anunciou que ele perderia o resto de 2024/25.

“O Philadelphia 76ers e Joel Embiid vinham consultando os melhores especialistas por conta das dores em seu joelho esquerdo”, diz o comunicado. “Então, foi determinado que ele não teria condições de seguir jogando. Enquanto isso, vai se recuperar com foco na reabilitação e no tratamento. No entanto, ainda estamos trabalhando com especialistas para sabermos qual é o melhor tratamento. Vamos seguir buscando as melhores opções para sua saúde e sua performance”.

