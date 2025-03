Nikola Jokic assume liderança na corrida para MVP da NBA

A pausa para o All-Star mudou o panorama dos prêmios em 2024/25. Após um mês de Shai Gilgeous-Alexander no topo, Nikola Jokic voltou à liderança na corrida ao MVP da NBA. A atualização aconteceu após duas semanas da anterior, nesta sexta-feira (27). O top-5 também teve mudanças.

A retomada de Jokic na corrida ao MVP se dá por suas atuações recentes. Desde o All-Star Game, ninguém tem acumulado grandes jogos como o sérvio. Em especial, por sua capacidade de conseguir triplos-duplos. Na última partida do Denver Nuggets, por exemplo, ele teve 32 pontos, 14 rebotes e dez assistências.

A ascensão do Nuggets também contribuiu para Nikola Jokic. Isso porque o time vem de oito vitórias nos últimos dez jogos. Como resultado, ocupa a terceira posição do Oeste, atrás somente de Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies.

Publicidade

Por fim, suas médias caminham para uma temporada histórica. Afinal, ele tem números de triplos-duplos, com 29.2 pontos, 12.6 rebotes e 10.4 assistências por partida. Até hoje, na história da NBA, somente Oscar Robertson e Russell Westbrook conseguiram o feito em uma campanha. Jamais um pivô, como é o caso de Jokic.

“Os passes, rebotes e roubos de bola de Jokic estão impulsionando o Nuggets na NBA. Isso só enfatiza o quão especial está sendo a temporada do sérvio. Em números, é melhor que qualquer uma de suas três temporadas de MVP e histórica em muitos aspectos”, comentou Shaun Powell, responsável pela corrida ao MVP.

Publicidade

Leia mais!

Apesar da crescente de Jokic, o prêmio de MVP ainda não está decidido. Outro favorito é Shai Gilgeous-Alexander. O craque do Oklahoma City Thunder passou mais de um mês na liderança do prêmio. Na temporada, ele tem médias de 32.4 pontos, 5.2 rebotes, 6.2 assistências. Assim, sua queda para a segunda posição se dá mais pela ascensão do rival de Denver.

“A disputa promete ficar ainda mais interessante, pois a reta final da temporada também é a reta final da corrida pelo MVP da NBA. Com seis semanas restantes, há uma chance de que Gilgeous-Alexander e Jokic troquem de posição uma ou mais vezes antes do fim. Então, reflete uma disputa acirrada”, afirmou Powell.

Publicidade

A disputa entre Nikola Jokic e Gilgeous-Alexander pelo MVP da NBA, inclusive, pode ser definida pelos encontros entre eles. Os duelos entre Thunder e Nuggets estão marcados para 9 e 10 de março.

LeBron James

Enquanto os favoritos estão definidos, LeBron James vem surgindo como candidato. Na semana anterior, ele aparecia como sexto no ranking. No entanto, graças à crescente do Los Angeles Lakers, o camisa 23 saltou para o top-5 e está atrás apenas de Shai e Jokic, além de Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum.

Publicidade

Caso para MVP: Com aproveitamento de 55% nos arremessos e 43% nas bolas de três nas últimas semanas, LeBron subiu para o top 5 do ranking. Seus melhores jogos de fevereiro incluem 40 pontos contra o Portland Trail Blazers, 42 pontos com 17 rebotes e 8 assistências contra os Warriors, e uma grande atuação contra os Mavericks com 27 pontos e 12 rebotes”, relembrou Powell.

Então, confira o ranking da Corrida do MVP

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

3. Jayson Tatum (Boston Celtics)

4. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

5. LeBron James (Los Angeles Lakers)

6. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

7. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

8. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

9. Cade Cunningham (Detroit Pistons)

10. Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA