Blake Griffin compra time de futebol americano no México

Aposentado da NBA, Blake Griffin tem em um time de futebol americano sua nova aposta. Isso porque, em janeiro, o ídolo do Los Angeles Clippers adquiriu a equipe mexicana Fundidores de Monterrey, rebatizado Osos Monterrey. A aquisição faz parte de uma parceria com o ex-pivô da NFL, Ryan Kalil.

A ideia de Griffin no time de futebol americano é similar ao projeto de Ryan Reynolds no Wrexham. De acordo com a ESPN, o ex-jogador da NBA e Kalil prometem produzir uma série que mostrará tudo do clube no México. Além disso, serão abordadas as vidas e carreiras do atletas do time da LFA (Liga de Futebol Americano do México).

O time de Griffin ainda conta com outros investidores. Entre eles, estão Christian McCaffrey, George Kittle e Sam Darnold, sendo todos astros da NFL. Além disso, outros nomes com passagem pela liga são Luke Kuechly, Greg Olsen, Julius Pepper e o técnico Ron Rivera.

Publicidade

“Tem sido uma chance muito animadora ver como a cidade responde ao futebol americano”, disse o parceiro de Griffin, Ryan Kalil. “Acho que há uma grande oportunidade para realmente construir uma torcida com nossa chegada ao país”, seguiu.

O ponto de partida do projeto no time de futebol americano acontece este sábado (1º). Na data, aliás, a LFA realiza o Draft de atletas, na Cidade do México. Com Kalil presente, existe a expectativa de que a série com os bastidores comece a ser produzida.

Publicidade

Leia mais!

Para Blake Griffin, a ideia de investir no time de futebol americano passa por ajudar jogadores e comunidades. O ex-NBA já praticou o esporte durante sua infância, antes de começar no basquete. Assim, acredita que pode contribuir com os 50 atletas que compõem o elenco da sua equipe.

“Para mim, trata-se de agregar valor de todas as formas possíveis. Como atletas, todos nós conhecemos a dificuldade de tentar chegar ao lugar onde queremos estar. Mas eles jogam pelo amor ao jogo”, afirmou Blake Griffin.

Por fim, o ex-jogador acredita que o time de futebol pode expandir as fronteiras do esporte. Apesar de conhecida no mundo todo, a modalidade ainda está limitada à NFL, que realiza partidas por outros países, mas se concentra nos EUA. Portanto, ele acredita que pode contribuir para uma mudança.

Publicidade

“Espero que isso possa ser o começo de mais e mais pessoas se envolvendo”, disse Griffin sobre seu time. “Então, quem sabe, tornar o esporte um pouco mais internacional”, completou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA