Série da Netflix é baseada em dona do Lakers

A Netflix divulgou uma nova série inspirada na dona do Los Angeles Lakers. Em Running Point, a atriz Kate Hudson será Isla Gordon, nova presidente do Los Angeles Waves. Na trama, ela terá o desafio de gerir os negócios da família no basquete, como Jeanie Buss, mandatária do time angelino.

Jeanie assumiu o papel de dona do Lakers após a morte do seu pai Jerry Buss em 2013. Na época, o fundo do empresários nomeou ela como principal dirigente da franquia. Em 2020, assim, ela foi a primeira mulher a liderar um time ao título da NBA.

Como no caso da dona do Lakers, a família de Isla também é proprietária majoritária do Waves.

Publicidade

Os trabalhos pela série da Netflix, aliás, começaram há cinco anos. Na época, afinal, Buss se reuniu com sua parceira de negócios Linda Rambis para discutir uma possível produção de comédia. Como resultado, elas conversaram com a renomada atriz e roteirista Mindy Kaling.

“Fui abençoada por estar cercada de talentos como Shaquille O’Neal e Kobe Bryant, e agora posso trabalhar com Mindy Kaling. É como ter mais uma estrela no time”, elogiou Buss sobre a renomada roteirista de TV. “Ela entendeu a ideia imediatamente.”

Publicidade

A partir disso, a dona do Lakers começou a definir quem assumiria seu papel na série da Netflix. Assim, de cara, surgiu a ideia de incluir Hudson, por sua relação com o esporte. Acontece que a atriz costumava ir até jogos de hóquei no Los Angeles Forum, com seus pais. Buss, aliás, era gerente geral do ginásio e nunca esqueceu da torcedora.

Leia mais!

“Eles iam embora no segundo período, mas Kate queria ficar. Então, a deixavam comigo”, contou Buss. “Ela tem uma mente muito curiosa. É um talento incrível. Ela pode fazer qualquer coisa seja comédia ou drama. Ela tem um álbum, pode cantar. Então, para mim, ela é simplesmente incrível”, completou a mandatária do Lakers sobre a atriz da série.

Publicidade

Com a dona do Lakers de olho em todos os detalhes, a produção promete trazer um olhar divertido aos bastidores do basquete. Portanto, servirá para fãs veteranos, mas também jovens.

“A série fala sobre encontrar seu lugar, sua confiança nas coisas que você deseja na vida, seja no trabalho ou nos relacionamentos”, contou a atriz.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA