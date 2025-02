Em derrotas, Hornets faz história na NBA

A má fase do Charlotte Hornets fez com que a equipe batesse recordes da história da NBA com suas últimas derrotas. O time vive sequência difícil e segue afundando na classificação em busca de mais uma escolha alta de Draft para jogar ao lado de LaMelo Ball e Brandon Miller. A franquia não consegue disputar os playoffs há muitos anos e tem sofrido para ser competitiva.

Na volta do All-Star Game, o time surpreendeu e venceu o Los Angeles Lakers, na Califórnia. No entanto, as últimas quedas levaram a marcas bem ruins.

A derrota para o Denver Nuggets no jogo seguinte ao triunfo sobre o Lakers marcou o 40º revés na atual campanha. Naquele momento, apenas Washington Wizards e New Orleans Pelicans também detinham essa marca na temporada 2024/25. Mas, não parou por aí.

O time acumulou três derrotas duras nos últimos três jogos. Uma queda por 53 pontos para o Portland Trail Blazers, uma por 42 pontos para o Sacramento Kings e a última para o Golden State Warriors por 36 pontos. Todas, fora de casa. A viagem da franquia pela Costa Oeste dos Estados Unidos, aliás, ainda não acabou. O próximo adversário será o Dallas Mavericks, nesta quinta-feira (27).

A grande questão, porém, fica por conta da grande diferença de pontos nas derrotas. A equipe foi superada por 131 pontos somados nesses três confrontos. Como comparação, pior marca da história da NBA para um período semelhante era a do Portland Trail Blazers de 2021/22, que foi superado por 114 pontos somados.

A diferença entre o recordista Hornets e o antigo dono da marca de derrotas, Blazers, na história da NBA é de 17 pontos. Se você olhar o ranking dos piores resultados em uma soma de três jogos consecutivos, a distância deste time de Portland é de 17 pontos para o 18° colocado da lista. Então, é uma sequência inédita em todos os tempos.

Vale destacar que Brandon Miller está fora da temporada e que LaMelo Ball ficou fora do duelo contra o Warriors. No entanto, o astro esteve em quadra nas outras duas partidas anteriores.

A equipe do técnico Charles Lee, ao menos, tem subido na loteria do Draft. Afinal, só o Washington Wizards tem uma campanha pior que a de Charlotte, enquanto o Utah Jazz está empatado. Enquanto isso, a recente sequência de vitórias do New Orleans Pelicans fez a equipe do Oeste saltar sobre as outras duas nos últimos dias.

Por fim, vale lembrar última vez que a franquia disputou os playoffs foi em 2016, quando sofreu uma queda em sete jogos para o Miami Heat na primeira rodada. O Hornets até passou perto em alguns anos com Kemba Walker e jogou o play-in nos dois primeiros anos de LaMelo Ball. Portanto, é o maior jejum da liga em pós-temporada.

