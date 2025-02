NBA: Diretoria do Hornets se manifesta após troca de pivô

O negócio que entre Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets que levaria Mark Williams ao time californiano foi desfeito. Com o fim da trade deadline da NBA, o pivô volta ao Hornets, enquanto Dalton Knecht e Cam Reddish, além das escolhas de Draft, retornam ao Lakers sem a troca. Então, após a confirmação da ruptura da negociação, a diretoria de Charlotte se manifestou.

O comunicado informa que o Hornets vai receber o pivô de volta, enquanto desmentiu a jornalista Ramona Shelburne, da ESPN. De acordo com o time, foi o Lakers quem procurou Charlotte para contar com Williams.

“Estamos empolgados para recebermos o pivô Mark Williams de volta”, escreveu a direção do Hornets. “Após o outro time vir atrás de Mark de forma agressiva, então nós tomamos a difícil decisão de trocar o jogador. Nós sempre tivemos muito respeito pelo talento de Mark, sua forma de trabalhar e seu caráter. Nós estamos felizes de receber ele de volta em nosso time como uma presença dinâmica do pivô titular. Então, sua volta deixa o nosso time mais forte e olhamos para o futuro com Mark dentro e fora de quadra”, concluiu.

Publicidade

Segundo Shelburn, foi o Hornets quem foi atrás do Lakers e ofereceu o pivô para troca na trade deadline da NBA.

Leia mais

“O Lakers vinha procurando um pivô para uma troca, mas desde que recebeu Luka Doncic, o time sabia que tipo de jogador queria. Após uma conversa de Luka com a direção, ele disse que preferia um pivô que pudesse ser uma ameaça em ponte aérea. Então, quando Charlotte ligou para Rob Pelinka (GM do Lakers), disseram que gostavam de Dalton Knecht e estariam dispostos a um negócio por Williams, a troca foi feita”.

Publicidade

Mas o fim da troca trouxe problemas para os dois times. Isso porque o Lakers negociou Anthony Davis para o Dallas Mavericks pensando em trazer outro no último dia da trade deadline. Como resultado, enviou dois jogadores de perímetro (Reddish e Knecht) e não se reforçou mais. Ou seja, ficou sem o tipo de pivô que queria e recebe de volta os alas.

Para Charlotte, por exemplo, o time perdeu dois jogadores de perímetro em uma outra troca, com o Phoenix Suns. No dia da trade deadline, o Hornets mandou Vasilije Micic e Cody Martin ao Suns e recebeu o pivô Jusuf Nurkic. Agora, a equipe conta com Moussa Diabate, Nurkic e Williams para o garrafão.

Publicidade

Ou seja, está sobrando o tipo de jogador que o Lakers queria e tem menos do que precisava para a armação.

Motivo da troca acabar

De acordo com Shams Charania, também da ESPN, o Lakers queria muito a troca por Mark Williams, mas o pivô apresentou vários problemas físicos dos tempos de Hornets. Não teriam sido sobre uma lesão nas costas, mas diversas contusões que preocuparam a direção.

Publicidade

Quando esse tipo de situação acontece, os times renegociam. Em geral, a equipe que mandou um jogador machucado envia mais uma escolha de Draft ou retira algo do acordo.

Foi o que aconteceu na troca de Caleb Martin para o Dallas Mavericks. Martin tem lesão e deve demorar mais três semanas para voltar às quadras. Então, o Mavs pediu uma escolha de segunda rodada no outro dia e concluíram o negócio.

A diferença é que havia tempo para a reestruturação da troca entre Sixers e Mavs, algo que não acontece com Lakers e Hornets. Enquanto os dois primeiros fizeram antes do prazo final, o negócio por Williams acabou porque a data limite expirou.

Publicidade

Assim, tudo o que fizeram na última quinta-feira é desfeito.

Próximos passos

Sem a troca e com a volta de Williams ao Hornets, o Lakers deve ir atrás de algum pivô disponível no mercado da NBA. Mas isso fez com que o time entrasse no segundo nível de multas da NBA. Então, a equipe deve dispensar alguém com contrato expirante para tentar com alguém da posição.

Publicidade

Hoje, Los Angeles conta com Christian Wood, Jaxson Hayes, Markieff Morris e Cam Reddish (de volta) com acordos que acabam ao fim de 2024/25. Enquanto Hayes vem sendo titular e Morris é uma presença veterana no elenco e já passou pelo elenco, a dúvida deve estar entre Wood e Reddish.

Como o Lakers volta a ter 15 jogadores sob contrato, é preciso dispensar alguém. Agora, o time pode esperar por algum pivô que seja dispensado após troca ou fazer como o San Antonio Spurs, que adicionou Bismack Biyombo. O novo jogador do Spurs estava fora da NBA desde a última temporada.

Publicidade

Entre os que estão disponíveis, são Daniel Theis, Mo Bamba, Robin Lopez e Moses Brown.

Quanto ao Hornets, o time deve tomar alguma decisão nos próximos dias, mas pode dispensar Taj Gibson pelo excesso de pivôs no elenco.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA