Ainda sem Doncic, Austin Reaves comanda Lakers sobre Pacers

O Los Angeles Lakers recebeu o Indiana Pacers neste sábado (8), mas não contou com LeBron James, Luka Doncic e Mark Williams. Aliás, a estreia do esloveno ficou para a próxima segunda-feira. Então, o jogo tornou-se o momento para Austin Reaves brilhar na vitória do Lakers sobre o Pacers por 124 a 117. Reaves anotou 45 pontos, melhor marca da carreira, enquanto Rui Hachimura contribuiu com 24. Por outro lado, o Pacers não teve o pivô Myles Turner, por conta de lesão na panturrilha.

No primeiro quarto, o Lakers, mesmo sem Doncic e LeBron, foi incrível e começou a abrir vantagem com Austin Reaves comandando sobre o Pacers. Indiana chegou a liderar por 5 a 4, mas depois disso, só deu o time de Los Angeles. Então, com uma parcial de 28 a 7, os angelinos venciam parcialmente por 32 a 12. Gabe Vincent ampliou para 40 a 17, enquanto não havia resposta de Indiana.

Já no segundo período, o Pacers voltou melhor e começou a tirar a diferença do Lakers. No entanto, os donos da casa se recuperaram e abriram 53 a 28 após cesta do veterano Markieff Morris, que fazia sua reestreia. Mas Tyrese Haliburton comandou a reação dos visitantes, que diminuíram para 16 antes do intervalo.

Publicidade

Leia mais

Então, na volta do intervalo, o Pacers encostou mais e o Lakers tentava se virar com Austin Reaves e Rui Hachimura. A diferença caiu para seis quando Pascal Siakam acertou lances livres. Na sequência, Thomas Bryant cortou para quatro. Mas os anfitriões conseguiram se recuperar e, aos poucos, aumentaram a vantagem. Após fazer cesta, sofrer falta e acertar o lance livre, Austin Reaves deixou em 92 a 74. Entretanto, Indiana voltou a pressionar e tudo piorou para Los Angeles quando Trey Jamison e Benn Mathurin se desentenderam. Ao fim do período, o time californiano liderava por 94 a 84.

Último quarto

Já nos 12 minutos finais, o Lakers seguia tentando abrir vantagem sobre o Pacers e, após enterrada de Austin Reaves, vencia por 108 a 93. Então, Jordan Goodwin, que fez sua estreia e atuou por 25 minutos, ampliou para 18. Mas Indiana reagiu mais uma vez e a diferença caiu para dez depois de cesta de três do ala Obi Toppin.

Publicidade

Reaves seguiu em grande nível e deixou em 117 a 105 para o Lakers. Por fim, quando o placar apontava menos de dois minutos para o fim do jogo, Haliburton cortou para sete. Na sequência, o armador roubou bola e passou para Pascal Siakam diminuir para cinco.

Mas sem problemas. Austin Reaves fez dois lances livres quando restavam 14 segundos para o fim e garantiu o triunfo.

Com a vitória do Lakers sobre o Pacers, o time de Los Angeles subiu no Oeste e já é o quarto. Foi o 18° triunfo nos últimos 25 jogos. Por outro lado, Indiana é o quarto no Leste.

Publicidade

(29-22) Indiana Pacers 117 x 124 Los Angeles Lakers (31-19)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 23 6 4 2 0 Tyrese Haliburton 19 2 9 2 1 Benn Mathurin 16 5 0 0 0 Obi Toppin 14 5 3 0 0 Thomas Bryant 13 8 4 0 0

Três pontos: 11-37; Haliburton: 4-9

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 45 7 7 3 0 Rui Hachimura 24 9 0 1 0 Gabe Vincent 12 0 7 2 0 Jaxson Hayes 9 12 2 0 2 Dorian Finney-Smith 7 3 6 0 1

Três pontos: 11-33; Reaves: 4-9

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA