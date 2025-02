Lakers recebe reforço de armador após trade deadline

O Los Angeles Lakers tem estado muito presente nas notícias nas últimas semanas. Isso porque a equipe adquiriu Luka Doncic, em troca com o Dallas Mavericks. Além disso, negociou o novato Dalton Knecht para o Charlotte Hornets e recebeu o pivô Mark Williams. Agora, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o Lakers conseguiu mais um reforço após a trade deadline: o armador Jordan Goodwin.

O jogador virá num contrato de duas vias (two way). Ele já atua no South Bay Lakers, afiliada do time de Los Angeles na G League. Como a equipe já contava com outros três contratos do mesmo time, limite da NBA, precisou dispensar o ala Armel Traore.

Goodwin esteve em elencos da NBA durante quase toda a última temporada, mas passou 2024/25 na G League, jogando pelo South Bay Lakers. Em 17 partidas, teve médias de 13.8 pontos, 5.6 rebotes e três assistências por jogo.

Publicidade

Dessa forma, Goodwin teve passagens anteriores pela NBA defendendo três times antes de assinar com o Lakers. Foram eles: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns e o Washington Wizards.

Leia mais!

Em 121 jogos na liga, o armador tem médias de 6.4 pontos, 3.8 rebotes e 2.7 assistências. Então, ele chega para “fechar o elenco” do Lakers, que agora está no limite máximo de jogadores. Ainda assim, a equipe pode dispensar alguma peça para adquirir mais um reforço.

Publicidade

Se assinar seu novo contrato no sábado (8), Goodwin poderá disputar até 19 jogos da NBA com o Lakers. No entanto, não será elegível para os playoffs, a menos que seja promovido ao elenco principal de 15 jogadores antes da pós-temporada.

Reforços em quadra

Luka Doncic, principal aquisição da trade deadline da NBA, deve estrear como novo reforço do Lakers na próxima segunda (8). O esloveno está fora desde o Natal por conta de uma distensão na panturrilha.

Publicidade

O técnico JJ Redick falou sobre o retorno de Luka. “Acho que todos estamos ansiosos por esse momento. Assim como torcedores e jogadores. Contudo, queremos que ele se sinta confiante. Que nosso departamento médico tenha confiança. Não vamos apressar nada”, comentou Redick.

A saída de Anthony Davis, trocado por Luka Doncic, fez Los Angeles ir atrás de um pivô. Desse modo, poucas horas antes do prazo de trocas, a franquia acertou com o Charlotte Hornets por Mark Williams. Pelo jogador, o time enviou o novato Dalton Knecht e Cam Reddish, além de uma escolha de primeira rodada. O reforço, inclusive, teria sido um pedido de Doncic.

Publicidade

O Lakers tem 30 vitórias e 29 derrotas, ocupando a quinta colocação da Conferência Oeste. A equipe vive bom momento. Afinal, venceu oito dos últimos dez jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA