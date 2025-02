Boletim de rumores e trocas da NBA (06/02/2025)

Bem-vindo à edição de 06 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Apesar de rumores, Nets não planeja trocar Cam Johnson

Cam Johnson é um dos atletas mais envolvidos em rumores de troca nos últimos meses. Afinal, o interesse de vários times no arremessador é inegável. Mas será que o Brooklyn Nets quer mesmo negociá-lo? Em uma grande reviravolta, a resposta para essa questão pode ser negativa. Segundo Brian Lewis, do jornal New York Post, a franquia não tem planos de negociação para o jogador.

“Brooklyn estava motivado a trocar Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith porque eram jogadores de 30 anos com contratos expirantes. Cameron, por sua vez, é mais jovem e tem contrato pelas próximas duas temporadas. Por isso, posso garantir que o time não vem o oferecendo por aí. É provável que consigam fazer esse ‘leilão’ com mais equipes durante a offseason”, contou o jornalista.

Hornets recebe forte interesse por troca de Cody Martin

Caleb Martin já foi trocado nessa trade deadline. Então, pode ser a hora do seu irmão mudar de time. Cody Martin virou um nome quente no mercado e, assim, o Charlotte Hornets está ativo nos telefones. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, vários times monitoram a possível disponibilidade do ala antes do fim da janela. Denver Nuggets e Los Angeles Lakers seriam dois deles.

O jornalista citou o Milwaukee Bucks também como interessado no atleta. Mas, depois da aquisição de Kyle Kuzma, é muito provável que o cenário não evolua. Não se sabe, por enquanto, o que o Hornets gostaria de receber pelo jogador de 29 anos. Martin anota médias de 7,8 pontos, 4,5 rebotes e 2,3 assistências na atual campanha.

Grizzlies segue estudando negociações por Marcus Smart

O armador Marcus Smart deve seguir como alvo de rumores no Memphis Grizzlies até o último minuto da janela de transferências. A equipe ainda estuda cenários de troca com o veterano e, por isso, uma negociação ainda é possível. Segundo Ian Begley, do portal SportsNet NY, o especialista defensivo pode deixar o Tennessee nas próximas horas.

“Vários times já conversaram com Memphis sobre Marcus, mas não existe nada em vias de ser fechado. Essas conversas, certamente, vão seguir até o fechamento do mercado”, contou o jornalista. Smart, que tem quase US$22 milhões a receber na temporada que vem, registra 8,7 pontos e 3,7 assistências em 19 jogos nessa campanha.

Além do Warriors, Hawks monitora situação de Paul George

O Golden State Warriors fez uma sondagem sobre a disponibilidade de Paul George no Philadelphia 76ers ainda no início da semana. Mas não foi o único time a fazê-lo. Mais uma equipe, a princípio, mostrou interesse em adquirir o astro antes da trade deadline. De acordo com Keith Pompey, do jornal Philadelphia Inquirer, o Atlanta Hawks também entrou em contato com o Sixers nos últimos dias.

No entanto, ao que tudo indica, esse contato não teve avanço. O 76ers entende que, por causa das várias lesões no elenco, ainda não tem como avaliar o sucesso do time. Além disso, a contratação do ala foi o ponto final de um plano traçado pela franquia por anos. A tendência, então, é que uma troca pelo jogador só seja mais factível durante a próxima temporada ou até mais tarde.

Não há dúvidas de que George tem sido uma decepção desde que chegou ao Sixers. Ele tem médias de 16,9 pontos, 5,5 rebotes e 4,6 assistências. Essa marca de pontuação, aliás, é a sua mais baixa desde 2015.

Em transição

– Para começar, Patrick Mills está quase garantido no elenco do Clippers pelo resto da temporada. A franquia angelina adquiriu o veterano armador em uma troca com o Jazz e, a princípio, não planeja dispensá-lo.

– Os pivôs Dario Saric e Zeke Nnaji, enquanto isso, são os candidatos mais prováveis a saírem do Nuggets até o fim da janela. A equipe do Colorado vem oferecendo ambos em diversas trocas para trazer algum reforço para o elenco.

– E Chris Boucher, por exemplo, é um dos nomes que atraem a atenção do Nuggets. O ala-pivô do Toronto Raptors segue disponível para trocas e, além do Clippers, o time de Denver está em conversas com os canadenses.

– O veterano Andre Drummond seria mais um jogador que deixar o telefone do Sixers movimentado nessa trade deadline. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o pivô interessa a várias equipes que estarão nos playoffs.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 06/02, você lembra de Jacob Gilyard? Pois o ex-jogador do Grizzlies está fechado até o fim da temporada com os alemães do Chemnitz 99.

