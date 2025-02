Boletim de rumores e trocas da NBA (05/02/2025)

Bem-vindo à edição de 05 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Técnico do Nuggets descarta troca com Michael Porter

Houve um instante em que as especulações sobre uma grande troca no Denver Nuggets estavam quentes. E, a princípio, o grande candidato a sair do time em uma negociação era Michael Porter Jr. Os rumores diminuíram muito desde então, mas ainda há tempo para fechar uma negociação. Ou não. Segundo o técnico Michael Malone, o ala não vai ser negociado – e nunca esteve em vias de troca.

“Eu não conversei com o Michael sobre os rumores porque não vamos trocá-lo. Então, não vou falar sobre isso com ninguém. Não há motivo. Se houvesse alguma coisa em andamento, certamente, teria sido informado e falaria com os jogadores. Mas Michael é uma peça importante demais da nossa equipe. Afinal, ele nos ajudou a conquistar um título”, descartou o experiente treinador.

Marvin Bagley seria mais uma moeda de troca do Wizards

Poucos jogadores do Washington Wizards não estão disponíveis para negociações antes da trade deadline. Por isso, a cada dia, aparece mais um nome do elenco que pode ser trocado nos próximos dias. Mais um atleta que está na mesma situação, mas era pouco comentado é Marvin Bagley. De acordo com David Aldridge, do site The Athletic, a franquia está disposta a negociar o ala-pivô.

A situação contratual, em particular, faz com que Bagley seja uma opção bem atrativa no mercado. Ele tem contrato expirante, assim como o veterano Malcolm Brogdon. O vínculo do pivô Richaun Holmes, por sua vez, é quase expirante: só tem US$250 mil garantidos para próxima temporada. Outro nome com saída especulada é Kyle Kuzma.

Fora dos planos, PJ Tucker tem saída certa no Utah Jazz

O Utah Jazz adquiriu o veterano PJ Tucker em uma troca no fim de semana, mas não tem interesse em mantê-lo. O ala-pivô não está nos planos da franquia e, por isso, é possível que nem desfaça as malas. Segundo Michael Scotto, do portal HoopsHype, o time já trabalha nos bastidores pela saída do atleta nos próximos dias.

A expectativa é que, a princípio, a equipe tente redirecionar o jogador de 39 anos em uma nova troca. Mas, se não acontecer, as partes devem negociar uma rescisão de contrato. Tucker, assim, ficaria livre para reforçar um candidato ao título no fim da temporada. Não há informações sobre possíveis interessados em seus serviços.

Rivais cogitam Austin Reaves “disponível” para trocas

Austin Reaves, certamente, foi um achado para o Los Angeles Lakers nos últimos anos. Ele virou um jogador importante da equipe depois de não ter sido selecionado no draft de 2021. No entanto, será que a chegada do craque Luka Doncic influencia o status do ala-armador de alguma forma? De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, essa é uma questão crescente nos bastidores da liga.

“Algumas equipes estão começando a cogitar se o Lakers vai mudar a sua postura em relação a Austin até a trade deadline. Nas últimas duas temporadas, o time foi muito relutante sobre negociá-lo. Mas a aquisição de Luka pode mudar esse cálculo. Afinal, Austin pode trazer um jogador impactante para Los Angeles de imediato”, revelou o jornalista.

Reaves foi titular do Lakers nos 42 jogos que disputou nessa temporada. Ele registra médias de 18,4 pontos, 4,3 rebotes e 6,1 assistências na campanha. Aliás, todas são melhores marcas de sua carreira.

Em transição

– O ala Torrey Craig foi dispensado pelo Chicago Bulls, mas não deve ficar muito tempo sem time na NBA. Espera-se que várias equipes de playoffs mostrem interesse em sua contratação no mercado de dispensados.

– KJ Martin, por sua vez, está em vias de ser trocado pelo Philadelphia 76ers para um destino desconhecido. O time “cortou” o jovem ala antes da partida dessa quarta-feira porque, segundo a franquia, está em uma troca pendente.

– O New Orleans Pelicans trabalhava em trocas para tentar “salvar” a sua temporada. Mas, depois da lesão de Dejounte Murray, o cenário mudou de vez. Agora, a franquia deve investir em negócios para reduzir a folha salarial.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 05/02, você lembra de Axel Toupane? Pois o ex-jogador do Nuggets está confirmado como novo contratado do Homenetmen Beirute, do Líbano.

