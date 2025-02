Warriors tem interesse em troca por Zion Williamson

O Golden State Warriors passou a sondar troca por diversas estrelas da liga e uma delas é Zion Williamson. De acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, astro do New Orleans Pelicans é um dos nomes que o time de San Francisco mira para unir com Stephen Curry. O prazo para conseguir o negócio, porém, é curto. A trade deadline está marcada para esta quinta-feira (6).

A busca do Warriors é uma resposta às trocas recentes no Oeste. Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, por exemplo, trocaram por Luka Doncic e Anthony Davis. O San Antonio Spurs, por sua vez, conseguiu De’Aaron Fox em troca com o Sacramento Kings, que repôs com Zach Lavine. Todos os times são concorrentes diretos de Golden State.

Sem muitos ativos, Zion Williamson seria uma alternativa para o Warriors no mercado de troca. O jogador do Pelicans não tem a mesma qualidade que as opções principais, como Kevin Durant e LeBron James. No entanto, deve ter um preço bem mais acessível para o time da Califórnia.

Publicidade

Williamson, inclusive, vive um momento instável no Pelicans. Em mais uma temporada lutando com lesões, o astro recebeu uma suspensão da franquia por frequentes atrasos. Então, de acordo com Stephen A. Smith, da ESPN, ele estaria querendo sair da Louisiana.

“Zion não quer estar em Nova Orleans. Ele não quer estar lá”, afirmou Smith. O analista ainda afirmou que ele deseja mercados maiores, como é o caso de San Francisco. “Ele quer jogar em um mercado grande como Los Angeles, New York ou qualquer outro. É porque ele quer um lugar com muita mídia”, garantiu.

Publicidade

Leia mais!

Zion tem contrato com o Pelicans pelas próximas quatro temporadas. Nesse período, ele vai receber US$163,2 milhões em salários. Mas, o vínculo entre as partes possui uma série de proteções e cláusulas, pois a condição física do atleta não inspira confiança. Assim, o Warriors, poderia se beneficiar disso.

Em 2024/25, Williamson esteve em somente 13 partidas. Ainda assim, tem médias de 23.6 pontos, 8.2 rebotes e cinco assistências.

Outras opções

Ainda segundo o jornalista, o Warriors monitora outras opções “baratas”. No Pelicans, outro nome monitora pela franquia de San Francisco é Brandon Ingram. No último ano de seu contrato, o ala também tem sido ligado a rumores, mas Golden State nunca havia aparecido entre os cenários.

Publicidade

A falta de opções, no entanto, o fez ganhar espaço na equipe de Stephen Curry. Na temporada, ele tem médias de 22.2 pontos, 5.6 rebotes e 5.2 assistências.

Por fim, LaMelo Ball é o último nome listado por Siegel. Entretanto, não houve qualquer consulta ao Charlotte Hornets, no que o jornalista explicou como “apenas discussões internas em Golden State”.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA