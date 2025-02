O Phoenix Suns está ouvindo propostas de troca por Kevin Durant. De acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, a tendência é que o astro continue em Phoenix, mas que a equipe estaria respondendo times interessados. Um dos interessados, aliás, seria o Golden State Warriors que, segundo o jornalista, sonha em formar um trio de estrelas.

“Phoenix, nessa segunda, continua a mostrar que não planeja trocar Durant. Mas minhas fontes dizem que estão ao menos ouvindo vários times sobre o craque. KD, por outro lado, está ciente das conversas”, disse.

Durant chegou ao Phoenix no meio da temporada 22/23. Pela franquia, tem médias de 27 pontos, 6.4 rebotes e 4.7 assistências por jogo. No entanto, quando o assunto é sucesso em pós-temporadas, o impacto é diferente.

Na última temporada, mesmo completo, o Suns foi varrido pelo Minnesota Timberwolves logo na primeira rodada. Na campanha anterior, parou na semifinal de conferência, contra o Denver Nuggets, que se campeão. Em 2024/25, a equipe está na oitava colocação, no meio de uma briga acirrada pelo play-in do Oeste.

Dessa forma, a passagem de Durant pode estar perto do fim. Embora o Suns tenha se mexido nas últimas semanas para tentar fortalecer o time com a chegada de Jimmy Butler, isso não aconteceu. Além disso, Bradley Beal e Jusuf Nurkic, que a franquia tentava trocar, também seguem. Assim, sem conseguir o que deseja, Phoenix pode ir pelo outro lado, trocando suas peças para tentar montar um time mais sólido ao redor de Devin Booker.

Fischer, por outro lado, não revelou os times que contataram o Suns sobre uma troca por Kevin Durant. Mas analistas indicam que o Golden State Warriors, time pelo qual o camisa 35 venceu dois títulos, pode estar atrás do craque. O Warriors quer um pontuador de volume para jogar ao lado de Stephen Curry.

A negociação, porém, é difícil. Segundo o jornalista, o Suns espera receber jovens jogadores e escolhas por Durant. Afinal, a equipe deu várias de suas próprias escolhas na troca para adquirir o ala.

Caso vá para Golden State, Durant estaria reunido de novo com Steve Kerr, técnico com quem foi bicampeão e ainda venceu um título olímpico. Pelo Warriors, o craque teve médias de 25.8 pontos, 7.1 rebotes e 5.4 assistências, vencendo dois títulos e duas vezes eleito MVP das finais.

Com 36 anos, o jogador tem contrato até o final da próxima temporada. Mesmo com a idade, porém, Durant segue sendo um dos principais nomes da NBA. Inclusive, o craque aparece entre os dez principais candidatos ao prêmio de MVP.

