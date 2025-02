Darius Garland revela inspiração em Stephen Curry na carreira

Ser comparado com o seu ídolo sempre vai ser uma honra. Por isso, Darius Garland ficou mais do que lisonjeado depois de ver o técnico Kenny Atkinson compará-lo com Stephen Curry. O atual treinador do Cleveland Cavaliers fala com propriedade, pois já foi um dos assistentes do Golden State Warriors. O jovem armador revelou que vários aspectos do seu jogo vêm do melhor arremessador de todos os tempos.

“Stephen, antes de tudo, é um dos melhores atletas que já pisaram em quadra. É uma inspiração para mim, em particular, que também sou um armador baixo tentando ter sucesso na liga. Assisto a vários vídeos dele para, assim, tentar implementar alguns detalhes ao meu arsenal. Então, ver Kenny fazer a comparação foi legal. Mais do que isso, foi um privilégio”, celebrou o titular do Cavs.

Curry tem a atenção e admiração de Garland desde que o jovem começou a cogitar a carreira no basquete. Mas o que nem todos sabem é que o ídolo do Warriors também está de olho no armador de Cleveland há algum tempo. Quem revelou isso, ainda em 2021, foi a jornalista Jackie MacMullan. Ela disse que o craque lhe confessou estar impressionado com o então segundo-anista em uma entrevista.

Publicidade

“Eu conversei com Stephen há algumas semanas sobre os jovens jogadores que, caso pudesse recrutar, teria escolhido. Pois o primeiro nome que falou foi Darius. Ele adora esse garoto. Gosta muito, mas muito mesmo. Diz que o garoto, certamente, será um astro da liga muito em breve”, contou a repórter da ESPN na época. Garland, de fato, acabou eleito all-star no ano seguinte.

Leia mais sobre Stephen Curry

Próximo passo

A experiência de Atkinson com Stephen Curry, agora, vai ser usada em favor de Darius Garland. Afinal, o técnico acompanhou e influenciou a forma como o jogo do ícone do Warriors se desenvolveu ao longo dos anos. Qual é o aspecto que permitiu ao craque manter o basquete de alto nível até agora – e até melhorar em alguns quesitos? O treinador, a princípio, aponta a questão física como chave.

Publicidade

“Ser um superastro, para mim, significa fazer a diferença nos dois lados da quadra. Para isso, Stephen passou por um trabalho físico intenso ao longo dos anos. Então, em 2022, ninguém mais conseguia ‘abusar’ dele na defesa. Foi capaz de defender Jayson Tatum e Jaylen Brown, por exemplo, durante as finais. É impossível comparar o seu corpo no início da carreira com hoje”, avaliou o comandante do Cavaliers.

Tentar replicar uma receita de sucesso com outro jogador é difícil porque, obviamente, cada pessoa é um caso particular. Mas Atkinson crê que esse vai ser o caminho para Garland também. “O que nós vimos com Stephen vai acontecer com Darius também, pois está trabalhando para isso. Ele fica cada vez mais forte fisicamente e, ao mesmo tempo, muda os seus hábitos no dia a dia. Vai chegar lá”, projetou.

Publicidade

Vingança

Garland vive um dos mais notáveis anos de recuperação da NBA nessa temporada. Ele sofreu uma grave lesão na campanha passada e, por isso, viu o seu desempenho cair bastante. Como resultado, vários analistas e torcedores não apostavam que voltaria a atuar em alto nível. O pivô Tristan Thompson acompanhou como isso “mexeu” com o brio do armador. Recuperar-se, em síntese, virou uma questão pessoal.

“Darius se reapresentou para essa temporada, acima de tudo, com a mentalidade de se vingar. Queria entrar em quadra e provar que os críticos estavam errados. Afinal, ouviu muita coisa injusta no ano passado. Não há problemas em um atleta criar uma narrativa em sua cabeça para aumentar o fogo dentro de si. Enquanto competidor, isso é o que vai fazê-lo alcançar outro nível”, cravou o veterano.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA