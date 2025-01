De acordo com Kevin O’Connor, do site Yahoo Sports, o Golden State Warriors segue relutante em adquirir Jimmy Butler, e o motivo seria Stephen Curry. O armador teria dúvidas acerca de como a personalidade do astro se encaixa no vestiário da equipe. Além disso, segundo o jornalista, o técnico Steve Kerr tem a mesma preocupação.

“Quando a situação de Butler explodiu no Miami Heat, Golden State logo se afastou. Eles não queriam. Zach LaVine é visto como uma opção mais segura, mais nova. Curry, junto de Kerr, têm queixas sobre o encaixe de Butler no vestiário. A decisão de Golden State de adquirir ou não Jimmy está ligada a essas preocupações. Precisam, então, do sinal verde do armador e do técnico”, comentou.

“Draymond Green também falou, em seu próprio podcast, sobre complicações, como o salário de Butler. E isso ecoa as preocupações da diretoria do Warriors também. O time teve uma grande vitória contra o Oklahoma City Thunder, está apenas quatro jogos de distância do quarto colocado. Eu consigo ver eles apostando alto e trocando por Butler para ir com tudo”, completou O’Connor.

A situação de Butler no Heat é conhecida. O jogador pediu para ser trocado ainda no ano passado, e levou duas suspensões desde então. Agora, não está jogando, enquanto a franquia tenta ligar com sua situação.

Rumores apontam vários interessados, como Milwaukee Bucks, Phoenix Suns e o Dallas Mavericks. No entanto, a complexidade da negociação, por conta dos salários do jogador e seu contrato expirante, complicam e muito algo acontecer.

“Se der errado, tudo bem, é só ele sair no verão, ou trocá-lo de novo. Mas para isso, precisam do ok de Curry e Kerr. E se não tiverem, acho que é normal eles segurarem tudo até depois, e aí tentar atrair uma estrela. Kevin Durant, por exemplo, pra tentar outro anel”, concluiu.

Como a data limite para trocas é em 6 de fevereiro, porém, as coisas devem se acertar nos próximos dias. O Warriors conseguiria dar um grande companheiro ao lado de Stephen Curry caso adquira Butler, mas precisa da “permissão” do armador para ir em frente com a negociação.

Na temporada, o ala do Heat tem 17 pontos por jogo, com 5.2 rebotes e 4.8 assistências. Contudo, vale lembrar que tem minutos reduzidos por conta de toda a situação de saída, e também estava lesionado nas primeiras semanas.

