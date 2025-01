Por Antetokounmpo, Nets deve evitar De’Aaron Fox

O Brooklyn Nets surgiu nos rumores de troca por De’Aaron Fox, mas de acordo com Brian Lewis, do jornal The New York Post, o principal alvo da franquia é Giannis Antetokounmpo. O astro do Milwaukee Bucks é um sonho antigo da direção. No entanto, a expectativa é esperar o “momento certo” para tentar um acordo pelo duas vezes MVP da NBA.

“A verdade é que De’Aaron Fox substitui Jimmy Butler agora como principal nome do mercado. Então, o Brooklyn Nets o observa como um possível alvo de trocas nesse momento. Porém, o foco maior ainda está em uma eventual negociação futura por Giannis Antetokounmpo. O ala-pivô e duas vezes MVP é visto como o prêmio máximo para a franquia nos próximos anos”, afirmou Lewis.

Tudo parte de um princípio antigo que envolveu os nomes de Nets e Antetokounmpo bem antes da história de De’Aaron Fox. Brooklyn espera ser um concorrente direto para obter o grego, caso as coisas deem errado para Milwaukee no futuro próximo.

Recuperando seus ativos de Draft desde a última offseason e acumulando 15 escolhas de primeira rodada nos próximos sete anos, o Nets se vê em uma posição flexível ao redor da NBA. Ou seja, uma reconstrução total baseada em uma promessa do próximo recrutamento pode ser a abordagem. Mas também uma eventual utilização dessas picks para trocar por um astro não está fora de questão.

Então, o Nets não se vê obrigado a gastar muitos ativos em uma troca por Fox agora. Afinal, um jogador melhor e um alvo máximo para a franquia, pode estar disponível em breve.

Assim que os rumores do astro do Kings saíram na última terça-feira (28), Brooklyn foi colocado como um possível destino. O time não é um favorito para a questão. Mas está interessado e pode ter os ativos que Sacramento gostaria para começar um rebuild após trocar seu armador.

A informação foi de Ian Begley, jornalista do canal SNY TV. Ele citou também que a procura pelo craque será grande, e que um acordo só faria sentido para Brooklyn se ele estiver disponível para uma extensão após 2024/25.

“O que posso dizer é que o Nets está de olho, com certeza. Mas muitos times estão nessa posição atualmente e vão ligar para o Kings. Além disso, uma troca está ligada ao fato de Fox assinando uma extensão de contrato e ficando no time a longo prazo”, afirmou Begley.

Por fim, o jornalista foi mais um que citou o San Antonio Spurs como grande favorito por uma troca pelo armador. De qualquer maneira, com o interesse no grego, Brooklyn pode não puxar o gatilho na trade deadline de 2024/25.

