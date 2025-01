Spurs e Nets seriam favoritos em troca por De’Aaron Fox

San Antonio Spurs e Brooklyn Nets são os times mais cotados para adquirir De’Aaron Fox em troca. O jogador está no radar de ambas as equipes após Shams Charania, da ESPN, dizer que o Sacramento Kings está ouvindo ofertas para trocá-lo. Segundo o jornalista, a franquia gostaria de um negócio pelo armador até data limite para trocas, no dia 6 de fevereiro.

Fox não deseja assinar um novo acordo com o Kings. O contrato atual do jogador vai até o final da temporada 2025/26. Ou seja, mais um ano e meio com a equipe. Como corre o risco de perdê-lo de graça, Sacramento quer tentar conseguir o máximo possível por ele antes disso.

Fox já havia declarado, em novembro, que adorava Sacramento, mas que queria ser campeão. Na época, as declarações foram polêmicas, dando a entender que o armador não achava possível vencer pelo Kings.

Desde então, a equipe trocou de técnico. Após perder 18 dos primeiros 31 jogos da temporada com Mike Brown, o Kings mudou de treinador e venceu 11 dos 15 desde então. No entanto, isso não parece ter sido o suficiente para convencer Fox a ficar na equipe após seu atual contrato.

A ida para o Spurs faria sentido. Fox já é acostumado a jogar com um pivô dominante, Domantas Sabonis, e a adaptação à Victor Wembanyama não seria difícil. Afinal, o armador é um dos melhores no pick and roll de toda a NBA. Além disso, o camisa 5 do Kings tem apenas 27 anos, e junto de Wemby, de 21, poderiam competir pelo título por muito tempo. Fontes disseram à Sam Samik, do The Athletic, que esse seria o destino preferido do jogador, e que ele reassinaria em San Antonio.

No entanto, uma troca para o Nets seria diferente. Afinal, o Nets não está nem perto de competir. Então, caso o objetivo de Fox seja ganhar a médio prazo, Brooklyn não faria sentido, e ele ficaria em uma situação similar à que ficou no Kings por muito tempo, como o craque solitário do time.

É claro, porém, que o Nets vai para a próxima intertemporada com muito espaço salarial e muitas escolhas. Então, adquirir Fox pode ser o empurrão que o time precisa pra montar um esquadrão ao redor dele.

Além de Spurs e Nets, porém, Miami Heat, Houston Rockets, Orlando Magic e Los Angeles Clippers já demonstraram interesse em uma troca por De’Aaron Fox no passado. O destino segue incerto, mas onde quer que o armador pare, deve tornar o time um candidato mais sério ao título.

