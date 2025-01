Heat seria favorito em troca por Khris Middleton

De acordo com casas de apostas, o Miami Heat seria o favorito para receber Khris Middleton em troca. Nos últimos dias, os boatos de uma possível saída do jogador do Milwaukee Bucks estão mais frequentes. Somando isso ao fato de Jimmy Butler, do Heat, estar disponível para trocas, um negócio parece possível.

Middleton não achou seu melhor nível desde que voltou da lesão. Tem médias de 11.9 pontos, 4.8 assistências e 3.9 rebotes (com menos tempo de quadra, porém). Após retornar de sua cirurgia no tornozelo, chegou a ser titular, mas depois de alguns jogos voltou para o banco de reservas.

Embora seja campeão pelo Bucks e três vezes All-Star, pode ser que o tempo de Middleton na equipe esteja perto do fim. Sem encontrar seu nível já apresentado, de médias superiores à 20 pontos por jogo, o jogador não está conseguindo contribuir para o time. Assim, uma saída parece provável.

A negociação que mais ganhou força nas últimas semanas foi Middleton para o Heat, Butler para o Phoenix Suns e Bradley Beal para Milwaukee. No entanto, escolhas de draft e outros jgoadores também seriam incluídos para facilitar o negócio. É claro, porém, que esse seria o melhor caso, onde Beal, que tem uma claúsula de troca, aceita ir para o Bucks.

Middleton tem mais dois anos de contrato, avaliados em US$65 milhões. Então, o Heat, com sua adição, esperaria recuperar o melhor nível do ala. Centrado, longe das redes sociais e um bom defensor com consciência também no ataque, o camisa 22 parece ter sido feito para a “cultura” de Miami.

Mais importante do Khris Middleton para o Heat, porém, é se livrar de Jimmy Butler via troca. O jogador só tem mais seis meses de contrato, e se não o trocarem até dia 6 de fevereiro, vão perdê-lo de graça ao final da temporada. Além disso, com declarações públicas, o jogador está “cutucando” a equipe. Por isso, já foi suspenso por duas vezes.

No entanto, as casas de aposta também colocam outros times como possíveis destinos de Middleton. Detroit Pistons, Washington Wizards, Toronto Raptors e Minnesota Timberwolves são os times que também poderiam adquirir o craque. É claro, porém, que se tratam de rumores, e muitos desses nem mesmo tem negociações rolando.

A saída do camisa 22 do Bucks seria mais um “desmanche” do elenco campeão em 2021. Jrue Holiday saiu na última temporada, rumo ao Boston Celtics. Holiday, no entanto, venceu outro título da NBA logo em seu primeiro ano longe de Milwaukee. O mesmo pode não acontecer com Middleton, mas o jogador espera ser útil em algum time com chances de vencer.

